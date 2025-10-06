Харьков готовится к самой сложной зиме за все годы войны

иллюстративное фото: из открытых источников

Грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны

Как передает RegioNews, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .

"За последние дни враг уничтожил две трансформаторные подстанции, питавшие наш город. Это серьезный удар по мощностям АО "Харьковоблэнерго". И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны", – написал он в Телеграмме.

По словам Терехова, после очередных ударов специалисты каждый раз ремонтируют котельные, чинят теплосети, водопровод, восстанавливают генерацию.

