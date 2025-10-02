12:39  02 октября
В Одесской области военные уничтожили восемь вражеских мин, дрейфующих в море
10:58  02 октября
Взятка в 8000 долларов за побег из части: на Днепропетровщине разоблачили сговор военных
13:57  02 октября
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
UA | RU
UA | RU
02 октября 2025, 14:34

В Харьковской области при поддержке ЮНИСЕФ работает горячая линия 1552: помощь получили тысячи жителей

02 октября 2025, 14:34
Читайте також українською мовою
Фото: Минсоцполитики
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области продолжает работать современная "Горячая линия 1552", созданная на базе областного центра социальных служб в сотрудничестве с региональной психологической службой и при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство социальной политики.

Это пример эффективного международного сотрудничества, позволяющего жителям прифронтового региона получать оперативную социальную и психосоциальную поддержку.

Для жителей области горячая линия стала не только каналом информирования, но и реальным инструментом помощи. Это единственная в регионе многоканальная служба, где можно получить консультации по вопросам социальных услуг, поддержки ВПЛ, ветеранов и семей погибших защитников. Предусмотрены как индивидуальные, так и групповые форматы работы, включая онлайн-помощь.

С начала 2025 года операторы горячей линии приняли более 8700 звонков. Чаще всего люди обращались за консультациями по социальным услугам, более тысячи звонков поступили от внутренне перемещенных лиц. Также граждане активно интересовались вопросами альтернативных форм семейного воспитания.

Справка. Горячая линия в Харьковской области работает ежедневно с 9:00 до 20:00, звонки бесплатны с мобильных и стационарных телефонов по номеру 15-52.

Кроме того, действует чат-бот "Турботик", созданный ХОВА совместно с ЮНИСЕФ. Он помогает детям из семейных форм воспитания сообщать о кризисных ситуациях и получать поддержку. Это также дополнительный инструмент защиты детей и развития социальных услуг в прифронтовых громадах.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области усиливают поддержку переселенцев благодаря сотрудничеству с иностранными гуманитарными организациями. Минсоцполитики формирует новую политику поддержки ВПЛ, которая поможет им адаптироваться и интегрироваться в громады.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область международные партнеры помощь горячая линия поддержка
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Полтавской области поезд насмерть сбил мужчину
02 октября 2025, 15:07
В Харькове чиновник ТЦК безосновательно вносил изменения в систему "Оберег"
02 октября 2025, 14:55
Во Львовской области задержали водителей автобуса, которые переправляли уклонистов в Польшу
02 октября 2025, 14:12
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
02 октября 2025, 13:57
Заманили через онлайн-знакомство: в Киеве жестоко избили молодого человека
02 октября 2025, 13:45
В Харьковской области усиливают поддержку переселенцев благодаря сотрудничеству с международными партнерами
02 октября 2025, 13:28
В Украине обновили "Пакет школьника": что можно купить с 1 октября
02 октября 2025, 13:16
Планировали подрыв военных в Одессе: СБУ задержала супружеский "тандем" агентов РФ
02 октября 2025, 13:12
На Полтавщине нашли мертвым мужчину, который ушел на рыбалку и не вернулся
02 октября 2025, 12:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »