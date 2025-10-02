Фото: Минсоцполитики

В Харьковской области продолжает работать современная "Горячая линия 1552", созданная на базе областного центра социальных служб в сотрудничестве с региональной психологической службой и при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство социальной политики.

Это пример эффективного международного сотрудничества, позволяющего жителям прифронтового региона получать оперативную социальную и психосоциальную поддержку.

Для жителей области горячая линия стала не только каналом информирования, но и реальным инструментом помощи. Это единственная в регионе многоканальная служба, где можно получить консультации по вопросам социальных услуг, поддержки ВПЛ, ветеранов и семей погибших защитников. Предусмотрены как индивидуальные, так и групповые форматы работы, включая онлайн-помощь.

С начала 2025 года операторы горячей линии приняли более 8700 звонков. Чаще всего люди обращались за консультациями по социальным услугам, более тысячи звонков поступили от внутренне перемещенных лиц. Также граждане активно интересовались вопросами альтернативных форм семейного воспитания.

Справка. Горячая линия в Харьковской области работает ежедневно с 9:00 до 20:00, звонки бесплатны с мобильных и стационарных телефонов по номеру 15-52.

Кроме того, действует чат-бот "Турботик", созданный ХОВА совместно с ЮНИСЕФ. Он помогает детям из семейных форм воспитания сообщать о кризисных ситуациях и получать поддержку. Это также дополнительный инструмент защиты детей и развития социальных услуг в прифронтовых громадах.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области усиливают поддержку переселенцев благодаря сотрудничеству с иностранными гуманитарными организациями. Минсоцполитики формирует новую политику поддержки ВПЛ, которая поможет им адаптироваться и интегрироваться в громады.