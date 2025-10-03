По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта

Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обеспечивают население водой, соцработники оказывают поддержку пенсионерам, медики выезжают на вызовы, а местные власти организовывают управление. RegioNews расскажет истории людей, которые продолжают выполнять свою работу в тяжелейших условиях

Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обеспечивают население водой, соцработники оказывают поддержку пенсионерам, медики выезжают на вызовы, а местные власти организовывают управление. RegioNews расскажет истории людей, которые продолжают выполнять свою работу в тяжелейших условиях

Иллюстративное фото: Укринформ

Подорвалась на мине, но не бросила работу

Староста села Садовое Херсонской городской территориальной громады Елена Семенихина – одна из тех, кто остался работать под обстрелами, даже когда получила тяжелое ранение: осенью прошлого года женщина подорвалась на противопехотной мине. Сейчас она находится в 12 км в Херсоне, но продолжает дистанционно организовывать поддержку жителей.

Само Садовое расположено на правом берегу Днепра буквально в нескольких километрах от линии фронта. Но даже в таких условиях в селе, в котором до полномасштабной войны проживало полторы тысячи человек, остаются жить 25 жителей.

"Постоянные удары КАБов, дроны. Помню, как 8 марта прошлого года дрон пять раз каждые 20 минут прилетал и сбрасывал взрывчатку на наше админздание… Живя в селе, нам все время приходилось быть настороже. Задачей было добраться до работы целым и невредимым и вернуться потом назад", – рассказала нашим журналистам Елена Семенихина.

Староста с. Садовое Херсонской городской общины Елена Семенихина. Фото: из личного архива

Староста говорит, что масштабный выезд жителей из села начался после подрыва Каховской ГЭС летом 2023 года, тогда была затоплена часть населенного пункта. Следующий виток массового выезда пришелся на осень 2024 года, когда Садовому перекрыли подачу газа, и в домах стало невыносимо холодно. Елена Семенихина вспоминает, что сама ночевала в шапке, в трех штанах под тремя одеялами. Несмотря на трудности, глава села продолжала выполнять свою работу: организовывала гуманитарную помощь, занималась вопросами восстановления и водоснабжения. Все это требовало от женщины больших физических и моральных ресурсов. Староста признает, что ее не раз посещало желание уехать.

"При этом я понимала, что мне ведь придется когда-то вернуться назад… Да, работать было опасно и тяжело, но я тогда пренебрегала опасностью. До тех пор, пока со мной произошла та неприятная ситуация", – говорит Елена Семенихина, вспоминая день, когда она получила ранение.

Тогда женщина находилась на работе, когда ей позвонил один из сотрудников коммунального предприятия, который вместе с коллегой находился на выезде, но попал под удар дрона. Оба мужчины были ранены, причем один из пострадавших не мог передвигаться. Прибыв на место, Елена попыталась подойти к раненому, чтобы на тачке эвакуировать его в безопасное место, но наступила на мину-лепесток. Взрывом ей оторвало часть стопы. Женщина вспоминает, что в тот момент она думала о том, что теперь ей будет сложно и дальше выполнять свои должностные обязанности.

"Когда увидела, что нет части ноги, первой моей мыслью было – как я буду работать?" – рассказала староста.

После ранения руководитель села не отошла от дел, а продолжила работу. Хотя ей самой и не удается попасть в село, так как дороги заминированы, она занимается организацией гуманитарной поддержки односельчан дистанционно.

Водоснабжение на линии фронта

Город Орехов Запорожской области является одним из крупных населенных пунктов, что расположены близ фронта. До полномасштабной войны здесь проживало 14 тысяч жителей, сегодня – меньше 800 человек. Город ежедневно подвергается воздушным и артиллерийским обстрелам, ударам FPV-дронов, от защиты которых антидроновыми сетями затянуто почти половина улиц. Также по городу бьют танки, поскольку до ближайшей линии фронта всего четыре километра.

Разрушены многоэтажки в г. Орехов. Фото: "Суспільне"

По данным городской военной администрации, на сегодня в Орехове разрушены все административные здания, разбиты и не пригодны для жизни все многоквартирные дома. Оставшиеся жители проживают в частном секторе, еще небольшая часть нашли приют в нескольких "Пунктах несокрушимости", которые местные власти оборудовали всем необходимым.

Несмотря на тяжелую обстановку, в Орехове продолжают работать коммунальные службы, которые занимаются обеспечение населения водой, вывозом мусора и благоустройством. Подробнее о работе в критических условиях RegioNews рассказал директор КП "Ореховский водоканал" Александр Фисун. По его словам, лишь небольшая часть горожан имеют доступ к централизованному водопроводу, остальным воду ежедневно привозят с помощью развозок что в условиях обстрелов очень опасно.

Работник КП "Ориховский водоканал" за работой. Фото: "Восстановление Запорожья"

"В городе много пожилых людей, поэтому не каждый имеет возможность дойти до городских колонок, которые, к тому же, не везде работают. Поэтому воду в основном развозим", – отметил директор КП.

Воду коммунальщики набирают из нескольких артезианских скважин глубиной 70-100 метров. Только один насос запитан к электроснабжению, которое, к тому же, часто пропадает из-за обстрелов, поэтому для работы скважин в основном используют генераторы. Обеспечение работы водоканала осуществляют 14 сотрудников в возрасте 40-56 лет. Все они во время работы обязаны носить бронежилет и шлем, в противном случае могут лишиться премий. Впрочем, эти средства защиты не всегда спасают от осколков, так как прикрывают лишь часть тела. Недавно один из работников получил ранение в неприкрытый бронежилетом участок, пострадавшему вовремя сделали операцию, он выжил.

Александр Фисун говорит, что многим жителям Орехова некуда ехать. Некоторые ранее выезжали в Запорожье и другие регионы, но из-за нехватки денег на оплату аренды и коммунальных услуг приняли решение вернуться назад. Директор КП признает, что для него хорошая заработная плата на предприятии является важным аспектом работы в тяжелых условиях, однако основным мотивирующим фактором все же является возможность жить и работать в родном для себя городе.

"Я ничего не видел кроме Орехова, здесь у меня похоронены родители, и я хочу и дальше оставаться в своем городе", – подытожил Александр Фисун.

Спасение пострадавших

Одними из тех, кто постоянно рискует жизнью, выполняя свою работу близ линии разграничения, являются работники скорой медицинской помощи. Об организации работы и мотивации сотрудников нам рассказали на станции скорой медицинской помощи Мирнограда – отдельного структурного подразделения Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой области. Еще летом станция базировалась в Доброполье, что в 15-20 км от фронта, но недавно переехала в поселок Александровка. Один из медработников – парамедик Илья Терещенко – дважды чудом избежал ранений во время обстрелов.

Илья Терещенко. Фото: из личного архива

Первый раз Илья вместе с экстренным медицинским техником (водитель, обученный помогать медработникам) находились на безопасном расстоянии, ожидая когда спасатели доставят пострадавших, когда территорию вокруг них вдруг накрыло взрывами. Илья предполагает, что это были кассетные боеприпасы от ракеты "Искандер". В результате скорая, в которой находились медики, была изрешечена осколками, однако сами люди по счастливой случайности не пострадали.

Второй раз экипаж подвергся атаке, когда прибыл на вызов, чтобы оказать помощь пострадавшему водителю, которого до этого атаковал FPV-дрон в селе Нововодяное, что в нескольких километрах от Доброполья. После оказания первой помощи раненого повезли в медучреждение. Но едва скорая отъехала от места пару сотен метров, как в заднюю часть кузова ударил дрон. К счастью, и в этот раз никто из людей не пострадал.

Как и многие другие работники, экипажи скорой прошли соответствующее обучение и имеют средства защиты. При этом их транспорт не имеет бронирования, хотя администрация и пытается заручиться в этом вопросе поддержкой благотворителей. Также следует отметить, что заработная плата медработников практически вдвое выше, нежели у их коллег из условно безопасных регионов. Тем не менее многие врачи уходят. Как поясняет сам Илья, именно любовь к профессии и желание помогать людям мотивирует его работать в столь опасных условиях.

"Помогая человеку, в душе ощущаешь спокойствие от того, что ты действительно кому-то спас жизнь", – рассказал медработник.

Социальная поддержка

Труд социального работника на линии фронта примечателен тем, что за свой непростой труд люди получают очень скромную зарплату, не превышающую 6-7 тыс. грн. Несмотря на это, а также на опасность обстрелов, многие социальные работники продолжают оказывать помощь одиноким пенсионерам и маломобильным гражданам. Так работает жительница села Кирилловка Старосалтовской громады Харьковской области Нина Трухач. На попечении соцработницы находится 13 пожилых людей из Кирилловки и соседнего села Москалевка, к которым женщина ездит по два раза в неделю. Одиноким бабушкам и дедушкам женщина помогает по хозяйству: делает уборку, помогает с огородом, носит воду, готовит еду, а также ходит за покупками, доставляет гуманитарную помощь, помогает с небольшим ремонтом и др. При этом передвижение по населенным пунктам порой бывает небезопасным, так как села расположены в 30 км от линии фронта.

Нина Трухач рассказала RegioNews , что над ними часто пролетают ракеты, снаряды и дроны, которые летят по направлению более крупных населенных пунктов, при этом, говорит она, никогда не знаешь, что пролетит мимо, а что ударит по селу. Недавно в Кирилловке были удары по школе, детскому садику, зданию старостата, из-за чего пострадали люди. В то же время в соседнюю Москалевку прилетело сразу четыре авиабомбы, в результате чего погибла местная пенсионерка.

Особенность жизни в селах, что расположены в зоне возможных боевых действий, состоит еще и в том, что сообщение с другими населенными пунктами у них на данный момент отсутствует. Чтобы добраться до ближайшего города, например, посетить медучреждение, местные жители вынуждены нанимать транспорт. В результате поездка до Чугуева обходится местным жителям в 2 тыс. грн, до Харькова – 3 тыс. грн, а до центра громады, поселка Старый Салтов, что в 20 км – 800 грн. У пенсионеров, большинство из которых получают 3,2-4 тыс. грн пенсии, таких средств нет.

Еще одна сложность – подготовка к зиме. Каждому из пенсионеров, которым оказывает поддержку Нина Трухач, для прохождения отопительного сезона требуется минимум одна машина дров, которая на сегодня стоит 19 тыс. грн. Отметим, что пожилые люди имеют право на субсидию, которая, впрочем, может покрыть менее половины указанной суммы. При этом есть высокая вероятность того, что в нынешнем году субсидии пенсионерам Кирилловки и Москалевки не оформят, так как люди получили от фермеров двойную выплату за аренду своих земельных паев. Нелепость ситуации состоит в том, что данные выплаты – это долг аграриев за два года аренды земельных участков, за которые они рассчитались с людьми только сейчас. Однако в ответственных органах с этим никто разбираться не стал. Впрочем, купить дрова это еще не все, их нужно доставить, и с этим большая проблема.

"Уже октябрь, но не видно чтоб дрова у нас возили даже на продажу. Поэтому мы все в раздумьях, не придется ли нам куда деваться? В соседнем поселке Приколотное (расстояние 15 км – авт.) уже идет эвакуация, а потому мы сидим как на пороховой бочке и не знаем, что будет дальше", – рассказала Нина Трухач.

Несмотря на сложную ситуацию в селе и низкую заработную плату, Нина Александровна продолжает выполнять свою работу, которой она отдала 33 года жизни. Говорит, не может оставить своих односельчан.

"Жалко таких людей. Они нуждаются в помощи, даже в элементарном общении. Бывает, ухожу в отпуск, а они скучают, а потому все равно раз в неделю прихожу к тем, к кому никто не придет", – говорит соцработница.

Вместе с тем женщину огорчает, что ее работа низко ценится. И дело даже не в мизерной зарплате. Не хватает стимула, того, что в будущем соцработник сможет рассчитывать на соцпакет, достойную пенсию.

Ситуация в прифронтовых населенных пунктах демонстрирует, что в Украине есть немало людей, готовых выполнять свою работу, несмотря на тяжелейшие условия. Но что удерживает этих людей? Материальное поощрение безусловно играет важную, но не основную роль. А вот привязанность к родному краю, ответственность перед соотечественниками, желание создать им лучшие условия жизни – вполне может быть основным мотивирующим фактором. Именно забота о земляках, как правило, стимулирует многих граждан к преодолению трудностей, дает мотивацию к развитию общества и государства.