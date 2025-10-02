10:37  02 октября
В Киеве авария возле рынка Феофания парализовала движение к ТРЦ "Магелан"
09:15  02 октября
На Харьковщине работник похоронного бюро украл деньги погибшего военного
02:30  02 октября
В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины
UA | RU
UA | RU
02 октября 2025, 11:42

Харьковская область готовится к отопительному сезону: жителей обеспечивают топливной древесиной

02 октября 2025, 11:42
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

В Харьковской ОВА вместе с международными организациями усиливают работу по обеспечению жителей региона топливной древесиной

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую ОВА.

Вопросы подготовки к зиме обсудили на координационном совещании под председательством заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук.

Как сообщил заместитель начальника ОВА Евгений Иванов, на сегодня в сотрудничестве с 23 организациями продолжается помощь населению прифронтовых и деоккупированных громад.

В частности, Международный комитет Красного Креста предоставил финансовую помощь 1190 домохозяйствам в десяти громадах области: Дергачевской, Дворичанской, Изюмской, Кондрашовской, Куриловской, Петропавловской, Великобурлукской, Ольхватской, Волчанской и Золочевской.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев профинансировало 5997 домохозяйств в прифронтовых и приграничных населенных пунктах Харьковщины на закупку топливной древесины – каждое получит по 19 400 грн.

В Харьковской ОВА отметили, что сотрудничество с международными партнерами позволяет оперативно реагировать на потребности жителей и обеспечивать их ресурсами для отопительного сезона даже в сложных условиях.

Напомним, в Харькове начал работу городской Центр предоставления услуг для ВПЛ. Его цель – обеспечить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, необходимой поддержкой и государственными услугами в одном месте, быстро и удобно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область отопительный сезон отопление помощь международные организации древесина
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Харьковской области усиливают поддержку переселенцев благодаря сотрудничеству с международными партнерами
02 октября 2025, 13:28
В Украине обновили "Пакет школьника": что можно купить с 1 октября
02 октября 2025, 13:16
Планировали подрыв военных в Одессе: СБУ задержала супружеский "тандем" агентов РФ
02 октября 2025, 13:12
На Полтавщине нашли мертвым мужчину, который ушел на рыбалку и не вернулся
02 октября 2025, 12:57
В Черновцах застройщик обманул людей на 13 миллионов: вместо квартир и таунхаусов – фиктивные договоры
02 октября 2025, 12:50
Война на истощение: почему украинцам предлагают терпение вместо выхода
02 октября 2025, 12:46
В Одесской области военные уничтожили восемь вражеских мин, дрейфующих в море
02 октября 2025, 12:39
Экономическая стабильность Харьковщины: общие шаги власти и бизнеса
02 октября 2025, 12:26
На Прикарпатье правоохранитель пытался наладить схему побега уклонистов в Румынию
02 октября 2025, 12:11
В Полтавской области столкнулись два автомобиля: есть погибший и пострадавшие
02 октября 2025, 11:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »