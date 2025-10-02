Иллюстративное фото: pixabay

В Харьковской ОВА вместе с международными организациями усиливают работу по обеспечению жителей региона топливной древесиной

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую ОВА.

Вопросы подготовки к зиме обсудили на координационном совещании под председательством заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук.

Как сообщил заместитель начальника ОВА Евгений Иванов, на сегодня в сотрудничестве с 23 организациями продолжается помощь населению прифронтовых и деоккупированных громад.

В частности, Международный комитет Красного Креста предоставил финансовую помощь 1190 домохозяйствам в десяти громадах области: Дергачевской, Дворичанской, Изюмской, Кондрашовской, Куриловской, Петропавловской, Великобурлукской, Ольхватской, Волчанской и Золочевской.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев профинансировало 5997 домохозяйств в прифронтовых и приграничных населенных пунктах Харьковщины на закупку топливной древесины – каждое получит по 19 400 грн.

В Харьковской ОВА отметили, что сотрудничество с международными партнерами позволяет оперативно реагировать на потребности жителей и обеспечивать их ресурсами для отопительного сезона даже в сложных условиях.

Напомним, в Харькове начал работу городской Центр предоставления услуг для ВПЛ. Его цель – обеспечить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, необходимой поддержкой и государственными услугами в одном месте, быстро и удобно.