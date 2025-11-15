В Черниговской области россияне ударили по частному двору в Корюковском районе

В Корюковском районе Черниговской области российские войска нанесли удар по одному из местных сел. Очередной «военной целью» окупантов стала хозяйственная постройка на территории частного домохозяйства

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В результате атаки БПЛА вспыхнул пожар, который спасателям удалось оперативно ликвидировать.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.