В Черниговской области россияне ударили по частному двору в Корюковском районе
В Корюковском районе Черниговской области российские войска нанесли удар по одному из местных сел. Очередной «военной целью» окупантов стала хозяйственная постройка на территории частного домохозяйства
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В результате атаки БПЛА вспыхнул пожар, который спасателям удалось оперативно ликвидировать.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.
На Сумщине за сутки в результате вражеских обстрелов пострадали шесть человекВсе новости »
15 ноября 2025, 11:25На Троещине разрушен шахедом дом, где жили работники ЧАЭС: среди пострадавших вдова героя и ликвидаторы
15 ноября 2025, 11:02В Киеве спасатель ликвидировал пожар в собственном доме, в который попали россияне
14 ноября 2025, 17:49
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Зеленский анонсировал новые элементы "Зимней поддержки"
15 ноября 2025, 14:21В Хмельницкой области ищут льва, который выбрался из вольера зоопарка
15 ноября 2025, 14:19В Кировоградской и Черкасской областях задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего: преступление раскрыли за сутки
15 ноября 2025, 13:53Украинские подразделения оставили Нововасиловское и отошли на более выгодные позиции — Силы обороны юга
15 ноября 2025, 13:29В больнице скончалась вдова ликвидатора аварии на ЧАЭС: количество жертв обстрела Киева возросло до семи
15 ноября 2025, 12:51Тимур Миндич выехал из Украины на вип-такси – "Схемы"
15 ноября 2025, 11:53На Сумщине за сутки в результате вражеских обстрелов пострадали шесть человек
15 ноября 2025, 11:25На Троещине разрушен шахедом дом, где жили работники ЧАЭС: среди пострадавших вдова героя и ликвидаторы
15 ноября 2025, 11:02Масштабный сбой в Дії: сервис не загружается, пользователи видят ошибку
15 ноября 2025, 10:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все блоги »