Зеленский анонсировал новые элементы "Зимней поддержки"
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
На Троещине разрушен шахедом дом, где жили работники ЧАЭС: среди пострадавших вдова героя и ликвидаторы

15 ноября 2025, 11:02
Тимур Миндич. Фото: ТСН
В Киеве в результате удара дрона-шахеда по жилому дому на Троещине пострадали бывшие работники Чернобыльской АЭС и их семьи. Именно здесь жили люди, которые в 1986 году были вынуждены покинуть Припять после аварии на ЧАЭС, оставив все имущество и дома.

Об этом сообщает украинская журналистка Тамара Хрущ , передает RegioNews.

Среди пострадавших — Наталья Ходемчук, вдова первого погибшего работника станции Валерия Ходемчука, навсегда оставшегося под развалинами 4-го энергоблока. Ее квартира уничтожена полностью, сама женщина получила тяжелые ожоги и была доставлена в специализированную ожоговую больницу. Она много лет проживала здесь вместе с другими семьями ликвидаторов.

В разрушенном доме также проживает Герой Украины Алексей Ананенко — инженер-механик ЧАЭС и один из трех добровольцев, которые в 1986 году, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв реактора, спустившись в затопленный бассейн под реактором.

По предварительной информации, другие фамилии пострадавших и погибших пока не разглашаются.

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
