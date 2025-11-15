На Троещине разрушен шахедом дом, где жили работники ЧАЭС: среди пострадавших вдова героя и ликвидаторы

Тимур Миндич. Фото: ТСН

В Киеве в результате удара дрона-шахеда по жилому дому на Троещине пострадали бывшие работники Чернобыльской АЭС и их семьи. Именно здесь жили люди, которые в 1986 году были вынуждены покинуть Припять после аварии на ЧАЭС, оставив все имущество и дома.

Об этом сообщает украинская журналистка Тамара Хрущ , передает RegioNews.

Среди пострадавших — Наталья Ходемчук, вдова первого погибшего работника станции Валерия Ходемчука, навсегда оставшегося под развалинами 4-го энергоблока. Ее квартира уничтожена полностью, сама женщина получила тяжелые ожоги и была доставлена в специализированную ожоговую больницу. Она много лет проживала здесь вместе с другими семьями ликвидаторов.

В разрушенном доме также проживает Герой Украины Алексей Ананенко — инженер-механик ЧАЭС и один из трех добровольцев, которые в 1986 году, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв реактора, спустившись в затопленный бассейн под реактором.

По предварительной информации, другие фамилии пострадавших и погибших пока не разглашаются.

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.