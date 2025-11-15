14:21  15 листопада
Зеленський анонсував нові елементи "Зимової підтримки"
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
UA | RU
UA | RU
15 листопада 2025, 12:30

На Чернігівщині росіяни вдарили по приватному подвір’ю у Корюківському районі

15 листопада 2025, 12:30
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Корюківському районі Чернігівської області російські війська завдали удару по одному з місцевих сіл. Черговою «військовою ціллю» окупантів стала господарча будівфля на території приватного домогосподарства

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Унаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл Чернігів атака
На Сумщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали шестеро людей
15 листопада 2025, 11:25
На Троєщині зруйнований шахедом будинок, де жили працівники ЧАЕС: серед постраждалих — вдова героя та ліквідатори
15 листопада 2025, 11:02
У Києві рятувальник ліквідовував пожежу у власній домівці, у яку влучили росіяни
14 листопада 2025, 17:49
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
В Україні очікується зростання цін на продукти перед зимовими святами — прогноз економіста
15 листопада 2025, 14:59
Зеленський анонсував нові елементи "Зимової підтримки"
15 листопада 2025, 14:21
На Хмельниччині шукають лева, який вибрався з вольєра зоопарку
15 листопада 2025, 14:19
На Кіровоградщині та Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця: злочин розкрили за добу
15 листопада 2025, 13:53
Українські підрозділи залишили Нововасилівське та відійшли на вигідніші позиції — Сили оборони півдня
15 листопада 2025, 13:29
У лікарні померла вдова ліквідатора аварії на ЧАЕС: кількість жертв обстрілу Києва зросла до семи
15 листопада 2025, 12:51
Тимур Міндіч виїхав з України на віп-таксі – "Схеми"
15 листопада 2025, 11:53
На Сумщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали шестеро людей
15 листопада 2025, 11:25
На Троєщині зруйнований шахедом будинок, де жили працівники ЧАЕС: серед постраждалих — вдова героя та ліквідатори
15 листопада 2025, 11:02
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »