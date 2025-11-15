На Чернігівщині росіяни вдарили по приватному подвір’ю у Корюківському районі
У Корюківському районі Чернігівської області російські війська завдали удару по одному з місцевих сіл. Черговою «військовою ціллю» окупантів стала господарча будівфля на території приватного домогосподарства
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Унаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.
