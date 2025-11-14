В Киеве спасатель ликвидировал пожар в собственном доме, в который попали россияне
В результате российской атаки по Киеву в ночь на 14 ноября занялась квартира спасателя. Он прибыл на место пожара
Как передает RegioNews, об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Ему – 35, из них – 15 лет на службе. Начальник караула, который за это время видел и гасил сотни пожаров, спасал людей в самых тяжелых условиях. Этой ночью Сергей был на дежурстве. Российский беспилотник влетел в дом, где проживал с семьей", – написал Клименко.
Квартира, в которой еще вчера бурлила жизнь, выгорела дотла.
К счастью, родные спасателя остались живы.
Как сообщалось, в Киеве выросло количество жертв ночной атаки российских войск. На местах ударов обнаружено тело шестого погибшего человека.
