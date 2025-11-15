14:21  15 ноября
15 ноября 2025, 11:25

На Сумщине за сутки в результате вражеских обстрелов пострадали шесть человек

15 ноября 2025, 11:25
В Сумской области в течение суток пострадали шесть мирных жителей в результате массированных российских обстрелов. Среди травмированных - четверо взрослых и двое юношей в возрасте 17 и 18 лет

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

В Сумской общине из-за атак вражеских БПЛА пострадали 17-летний парень, женщины 22 и 47 лет, а также мужчины 50 и 78 лет. В Белопольской общине травмирован 18-летний юноша.

Утром 14 ноября до утра 15 ноября российская армия произвела более 50 обстрелов по 25 населенным пунктам в 13 территориальных общинах области. Больше всего ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Под вражеским огнем оказались общины: Сумская, Белопольская, Юнаковская, Краснопольская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Шосткинская, Новослободская и Великописаревская.

Оккупанты применяли различные виды вооружения, в частности:

  • почти 10 ударов КАБ;
  • 5 ударов БпЛА;
  • 5 сбросов ВОГ с дронов;
  • удары FPV-дронами;
  • ракетный удар по территории области

Следствием атак стали многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры. В частности:

  • В Сумской общине поврежден объект гражданской инфраструктуры, многоквартирные дома, нежилые помещения и общественный транспорт.
  • В Великописаревской и Белопольской общинах частные домовладения.
  • В Краснопольской – нежилые здания.
  • В Середино-Будской – объект гражданской инфраструктуры.
  • В Зноб-Новгородской – частные дома и нежилые помещения.
  • В Эсманьской и Шалыгинской общинах разрушены частные дома.
  • В Шосткинской общине поврежден объект гражданской инфраструктуры и разрушено частное домовладение.

В течение суток из пограничных общин было эвакуировано 26 человек.

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасщина.

