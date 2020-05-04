Все по плану: Черкассы патрулирует военная техника

Такую бдительность связали с делом против мэра города

Фото: flickr.com

Такую бдительность связали с делом против мэра города

В Черкассах заметили на улицах военную технику. Местный активист и советник городского головы Станислав Коломиец заявил, что силы Нацгвардии появились на улице из-за скандала вокруг мэра города Анатолия Бондаренко.

Соответствующее видео мужчина опубликовал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Нацгвардейцы заявили, что патрулируют район. Впрочем, по словам Коломийца, центральная власть выслала Нацгвардию и перенесла запланированный допрос мэра Черкасс, опасаясь массовых акций протеста. В подтверждение своего мнения он заявил, что такого усиленного патрулирования улиц в городе раньше никогда не было.

Тем временем на областном уровне заявление активиста опровергли. В Черкасской облгосадминистрации заявили, что с 16:00 до 22:00 Нацгвардия и полиция ежедневно совместными силами дежурят на мероприятиях. В областном управлении полиции подтвердили, что никакого усиления не произошло и практику назвали вполне обычной.

Напомним, на прошлой неделе мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ослабил карантинные мероприятия, что возмутило центральную власть. Полиция открыла против городской власти уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

При этом городской голова считает себя невиновным. Бондаренко также заявлял об угрозах, которые поступали из Офиса Президента.