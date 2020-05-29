Допрос Порошенко в ГБР: адвокаты объяснили причину неявки пятого президента

Повестку пятому президенту должны были вручить за три дня до даты допроса

Повестку пятому президенту должны были вручить за три дня до даты допроса

Порошенко не явился на допрос в ГБР поскольку вызов на него был с нарушением процедуры. Сегодня в 11:00 он должен быть в ГБР по этому делу, а в 12:00 - по так называемому делу "пленок Байдена".

Об этом сообщили адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность".

На 29 мая ГБР хотело вызвать Порошенко на допрос по этому делу. Этого допроса не будет по той причине, что следователи ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестки. Они пытались ввести в Украине такую практику, что вручение повестки можно заменить вывешиванием "видосика" на сайте ГБР с тем, чтобы считать это надлежащим уведомлением свидетеля", - сказал Новиков.

По словам Голованя, повестка, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, должна быть вручена за три дня до даты явки на допрос.

"При этом УПК четко устанавливает, что при расчете этого срока первый день не учитывается. Поэтому если человека вызывают, например, на 29 мая, то повестка должна быть вручена не позднее чем 25 мая. А мы знаем, что все эти противозаконные действия начались только вчера (27 мая - ред.)", - пояснил адвокат.

Адвокаты также потребовали от ГБР прекратить нарушение законной процедуры выдачи повесток. И это касается всех граждан Украины, а не только экс-президента Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что суд отправил под арест коллекцию картин Порошенко.

А ранее Петра Порошенко вызвали в ГБР сразу на два допроса: по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин, второй касается пленок Деркача.