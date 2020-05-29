09:29  29 мая
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 429 новых случаев
12:34  29 мая
Мэр Броваров рассказал о возможных причинах утренней перестрелки
08:26  29 мая
Ситуация на Донбассе: украинские военные ранили четырех боевиков
UA | RU
UA | RU
29 мая 2020, 13:11 17

Допрос Порошенко в ГБР: адвокаты объяснили причину неявки пятого президента

Читайте також
українською мовою
29 мая 2020, 13:11 17
Читайте також українською мовою
Повестку пятому президенту должны были вручить за три дня до даты допроса
Повестку пятому президенту должны были вручить за три дня до даты допроса

Порошенко не явился на допрос в ГБР поскольку вызов на него был с нарушением процедуры. Сегодня в 11:00 он должен быть в ГБР по этому делу, а в 12:00 - по так называемому делу "пленок Байдена".

Об этом сообщили адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность".

На 29 мая ГБР хотело вызвать Порошенко на допрос по этому делу. Этого допроса не будет по той причине, что следователи ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестки. Они пытались ввести в Украине такую практику, что вручение повестки можно заменить вывешиванием "видосика" на сайте ГБР с тем, чтобы считать это надлежащим уведомлением свидетеля", - сказал Новиков.

По словам Голованя, повестка, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, должна быть вручена за три дня до даты явки на допрос.

"При этом УПК четко устанавливает, что при расчете этого срока первый день не учитывается. Поэтому если человека вызывают, например, на 29 мая, то повестка должна быть вручена не позднее чем 25 мая. А мы знаем, что все эти противозаконные действия начались только вчера (27 мая - ред.)", - пояснил адвокат.

Адвокаты также потребовали от ГБР прекратить нарушение законной процедуры выдачи повесток. И это касается всех граждан Украины, а не только экс-президента Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что суд отправил под арест коллекцию картин Порошенко.

А ранее Петра Порошенко вызвали в ГБР сразу на два допроса: по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин, второй касается пленок Деркача.


Петр Порошенко адвокат ГБР допрос суд закон
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
28 мая 2020, 21:50
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
24 мая 2020, 14:56
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Последние Популярные
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Павел Казарин
Все блоги »
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
28 мая 2020, 17:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Сухомлин Сергей
Городской голова Житомира
Володин Василий
Кандидат на должность главы Киевской областной государственной администрации
Хомко Владимир
Городской голова Ровно
Все досье »