Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что ходит по городу с охраной

После "пламенного привета" от президента Зеленского к Бондаренко приставили охрану

После "пламенного привета" от президента Зеленского к Бондаренко приставили охрану

Анатолий Бондаренко отметил, что теперь передвигается по городу исключительно в сопровождении охраны и подчеркнул, что такое решение было принято не по его инициативе-

О том, что Бондаренко охраняют сотрудники СБУ сам городской голова рассказал местному изданию "Вичерпно", пишет RegioNews.

Теперь я хожу постоянно с охраной. Эта охрана не с моей стороны, я ее даже не вижу, потому что это работники СБУ, так называемого отдела сопровождения".

Также мэр объяснил, как у президента ему насчитали 19 уголовных дел.

По его словам, несколько недель 5-8 человек, представители центрального Управления, находились в городе и рассказывали, как нужно бороться с "мятежным" мэром Черкасс, "посмотрели, поискали и составили справку президенту о 19 уголовных дел".

Напомним, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеообращение к президенту Зеленского, где рассказал, что все уголовные дела против него имеют политическую окраску. Также Анатолий Бондаренко готовит судебный иск против президента.

Причиной видеообращения стала прессконференция президента Владимира Зеленского, на которой глава государства назвал Бондаренко бандитом, а его решение об отмене карантина в Черкассах - популизмом.

Напомним, с 1 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ослабил карантинные мероприятия, что возмутило центральную власть.

Полиция открыла против городской власти уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.

При этом городской голова считает себя невиновным. Бондаренко также заявлял об угрозах, которые поступали из Офиса Президента.

4 мая, в Черкассах заметили на улицах военную технику. Местный активист и советник городского головы Станислав Коломиец заявил, что силы Нацгвардии из'появились на улице из-за скандала вокруг мэра города Анатолия Бондаренко.

7 мая пом'якшення карантина в Черкассах отменил суд.