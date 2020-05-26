Гарант не гарантирует – адвокат мэра Черкасс о Владимире Зеленском

Адвокат городского головы Черкасс Денис Цыпин записав видео, на котором объясняет, почему президент не гарантирует защиты чести и достоинства украинцев

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Адвокат городского головы Черкасс Денис Цыпин записав видео, на котором объясняет, почему президент не гарантирует защиты чести и достоинства украинцев

Адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко Денис Цыпин записал в ютюбе видеоролик «Защиту чести и достоинства гарант не гарантирует!», в котором обвинил президента Украины Владимира Зеленского в клевете относительно своего клиента, а работу Офиса президента назвал непрофессиональной

Об этом пишет RegioNews.

Наш президент – шоумен, и спектакль получается у него хороший. Однако его сегодняшний статус – несколько другой, и он должен отвечать и за слова, и за действия. Он должен отвечать за оскорбления, за распространение недостоверной информации, за клевету – по причине вреда деловой репутации, – заявил адвокат.

Денис Цыпин считает, что Офис президента работает непрофессионально, потому что "насобирал" Анатолию Бондаренко 19 уголовных дел. Адвокат напомнил, что городским головой не может быть лицо, имеющее судимости за умышленные преступления. Поэтому если президент хотел сказать, что есть 19 приговоров суда в отношении Бондаренко, – "то это клевета". Если президент хотел сказать, что Бондаренко является подозреваемым в 19 уголовных процессах, то это также распространение недостоверной информации.

Президент за это ответит. Потому что я... могу засвидетельствовать, что нет ни одного уголовного производства, где бы Бондаренко был подозреваемым или обвиняемым, – подчеркнул Денис Цыпин.

Другой версии "19 уголовных дел", по мнению Цыпина, является то, что президент, обиженный на черкасского мэра, хотел унизить его, нивелировать его народную поддержку, создать впечатление у граждан Украины, что Бондаренко будет осужден.

Денис Цыпин также добавил, что наличие надуманных уголовных производств означает, что его политические оппоненты "ангажируют правоохранителей, чтобы те преследовали и донимали политику бессмысленными уголовными производствами".

После получения документа об отсутствии судимостей и подозрений мы обратимся в суд, и люди смогут онлайн увидеть правдивость моих слов, – пообещал адвокат.

Еще хуже для Зеленского, по мнению адвоката,является ситуация с выражением "бандит", с которым президент "не хочет садиться за один стол". Это оскорбление, а оскорблять человека запрещает закон. И если юристы Зеленского будут доказывать, что президент применил определение "бандит" не в отношении Бондаренко, то это городского голову удовлетворит, ибо докажет, что президент был не прав. Ведь зрители поняли, кого именно в выступлении имел в виду Зеленский.

Напомним, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеообращение к президенту Зеленского, где рассказал, что все уголовные дела против него имеют политическую окраску. Анатолий Бондаренко готовит судебный иск против президента.

Также после "пламенного привета" от президента Зеленского к Бондаренко приставили охрану.

Напомним, с 1 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ослабил карантинные мероприятия, что возмутило центральную власть.

Полиция открыла против городской власти уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.

При этом городской голова считает себя невиновным. Бондаренко также заявлял об угрозах, которые поступали из Офиса Президента.

4 мая, в Черкассах заметили на улицах военную технику. Местный активист и советник городского головы Станислав Коломиец заявил, что силы Нацгвардии из'появились на улице из-за скандала вокруг мэра города Анатолия Бондаренко.

7 мая пом'якшення карантина в Черкассах отменил суд.