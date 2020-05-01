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Мэр Черкасс ответил Авакову на открытие уголовного дела
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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 мая 2020, 17:41 26

Мэр Черкасс ответил Авакову на открытие уголовного дела

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01 мая 2020, 17:41 26
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Он уверен, что городские власти не нарушает правила карантина
Фото: скриншот видео
Он уверен, что городские власти не нарушает правила карантина

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что причиной смягчения с 1 мая карантина в городе стали неравные условия для предпринимателей.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Это - решение исполкома, и предпосылкой стали неравные условия, утвержденные постановлением Кабинета Министров, когда одним предпринимателям на одной группе разрешили работать, а другим - не позволили", - рассказал он.

Мэр Черкасс считает, что городские власти не нарушают правил карантина.

Во-первых, мы не нарушаем правил карантина, а мы их несколько ослабляем. Во-вторых, мы привели Конституцию Украины в равные условия для всех предпринимателей. В частности, мы поставили в равные условия с строительный магазин и большой строительный гипермаркет", - добавил он.

Он отметил, что ему трудно объяснить жителям города, почему в большом гипермаркете могут находиться десятки и сотни людей, но они не могут покупать товары в маленьких строительных магазинах.

Я не могу объяснить, почему черкасской набережной люди могут гулять в средствах защиты, а парк, расположенный рядом, они не могут посещать", - сказал Бондаренко.

При этом он считает, что резкого увеличения больных коронавирусом после ослабления карантина не будет.

В Черкасской области с начала года умерло около 3500 человек: 1500 от инсульта, инфаркта, 700 от онкозаболеваний, 38 самоубийств, 24 - в ДТП, и, разумеется, сопутствующие заболевания, и девять - от коронавируса", - уточнил Бондаренко.

Он сообщил, что ему лично были звонки с угрозами уголовных дел. По словам Бондаренко, уже прошло то время, когда законопослушные граждане Украины боялись правоохранительных органов.

Напомним, городские власти Черкасс с 1 мая ослабили карантин в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса.

Власти отреагировали на ослабление карантина в Черкассах, Минздрав и Нацополиция осудили курс главы города.


карантин Черкассы Арсен Аваков Владимир Бондаренко
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