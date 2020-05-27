Мэр Черкасс Бондаренко подал в суд на президента Зеленского

Иск подан в Печерский суд города Киева

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Иск подан в Печерский суд города Киева

Столичный адвокат Денис Цыпин подал иск в Печерский суд города Киева о защите чести и достоинства городского председателя Черкасс Анатолия Бондаренко.

Об этом сам Денис Цыпин сообщил в соответствующем видео, пишет RegioNews.

Я хотел бы, чтобы президент показал хоть один приговор суда, где меня признали бандитом. У меня дочь учится на юридическом факультете и десятки жителей Черкасс звонили мне с просьбой подать в суд на президента... Я думаю, что мы поговорим, кто из нас бандит", - прокомментировал иск сам Анатолий Бондаренко.

Напомним, вчера, 26 мая, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко Денис Цыпин записал в ютюбе видеоролик "Защита чести и достоинства гарант не гарантирует!", в котором обвинил президента Украины Владимира Зеленского в клевете относительно своего клиента, а работу Офиса президента назвал непрофессиональной.

Перед тем, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеообращение к президенту Зеленского, где рассказал, что все уголовные дела против него имеют политическую окраску. Анатолий Бондаренко готовит судебный иск против президента.

Также после "пламенного привета" от президента Зеленского к Бондаренко приставили охрану.

Напомним, с 1 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ослабил карантинные мероприятия, что возмутило центральную власть.

Полиция открыла против городской власти уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.

При этом городской голова считает себя невиновным. Бондаренко также заявлял об угрозах, которые поступали из Офиса Президента.

4 мая, в Черкассах заметили на улицах военную технику. Местный активист и советник городского головы Станислав Коломиец заявил, что силы Нацгвардии из'появились на улице из-за скандала вокруг мэра города Анатолия Бондаренко.

7 мая пом'якшення карантина в Черкассах отменил суд.