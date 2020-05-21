Мэр Черкасс Бондаренко готовит иск в суд на Зеленского

Также он призвал президента приехать в Черкассы

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Также он призвал президента приехать в Черкассы

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко планирует подавать иск в суд против президента Владимира Зеленского из-за заявления о якобы открыты уголовные производства против него.

Об этом сообщает "Цензор.Нет", передает RegioNews.

20 мая во время закрытой пресс конференции в Мариинском парке Владимир Зеленский заявил, что он "мэр-бандит" и о наличии 17 уголовных дел против мэра.

С удивлением услышал от президента Зеленского о каких-то 17 уголовных делах против меня. Его слова о уголовные дела против меня - ложь. Подам в суд против Зеленского, мои юристы готовят иск за ложь, мы будем требовать извинений", - сообщил мэр Черкасс.

По словам Бондаренко, в отношении к нему не ведется никаких процессуальных действий.

Меня и команду мэрии не вызывают на допросы, не проходят обыски, не требуют документы. Недавно Зеленский передавал мне "привет", неужели он имел в виду эту ерунду на пресс-конференции?", - добавил он.

Бондаренко посоветовал президенту "тщательно изучать обстановку в стране", а также призвал его приехать в Черкассы.

Политически на местных выборах Зеленскому и его партии здесь нечего ловить - у них нет никаких шансов, после лжи про велюровый карантин никакого доверия к ним нет. А я готов здесь наглядно показать чего стоят его выдумки", - подытожил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом, а его решение об отмене карантина в Черкассах - популизмом.

1 мая Бондаренко ослабил карантинные мероприятия, что возмутило центральную власть.

Полиция открыла против городской власти уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.

При этом городской голова считает себя невиновным. Бондаренко также заявлял об угрозах, которые поступали из Офиса Президента.