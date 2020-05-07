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Александра Василенко журналист [email protected]
07 мая 2020, 19:10 11

В Черкассах смягчения карантина отменил суд

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07 мая 2020, 19:10 11
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Отменили решение Черкасского горисполкома о ослабление карантина
Фото: Pixabay
Отменили решение Черкасского горисполкома о ослабление карантина

6 мая Черкасский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил исковое заявление Черкасской областной государственной администрации по поводу отмены решение Черкасского горисполкома о ослабление карантина.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Черкасскую ОГА.

Иск подала Черкасская ОГА и суд удовлетворил его, опираясь на соответствующие статьи Конституции Украины, ряд законов и подзаконные акты.

Таким образом, остановили решение горисполкома от 30 апреля 2020 года, которым предусматривалось возобновление работы объектов торговли, сферы услуг, городских парков, скверов, 'объектов спортивной инфраструктуры, на территории Черкасс.

Напомним, что городская власть города Черкассы отменил часть запретов и ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. И это несмотря на то, что Кабмин официально продлил карантин до 21 мая. Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а Нацполиция открыла по факту уголовное производство. В это же время Анатолий Бондаренко опубликовал на личной Facebook-странице скрины смс-переписки якобы с заместителем руководителя ОПУ Сергеем Трофимовым, где тот угрожает ему. 2 апреля в ОПУ отрицали факт такой переписки и назвали его фейком. 4 мая в Черкассы ввели военную технику для обеспечения общественного порядка.

Как писали RegioNews ранее, городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, которого ранее вызвали на допрос в уголовном производстве об ослаблении карантинных мероприятий в городе, пришел в следственное управление, но допрос в полиции не провели.


Черкассы карантин суд Анатолий Бондаренко
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