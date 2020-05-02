Переписка мэра Черкасс с ОПУ оказалась фейком
Эту информацию также подтвердили в официальном Telegram-аккаунте Офиса президента,передают RegioNews.
"Очевидно, городской голова стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы”, - говорится в сообщении.
Напомним, что 1 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который принял решение об ослаблении карантина в регионе, обнародовал на личной странице в Facebook переписку якобы с заместителем руководителя ОПУ Трофимовым. В ней чиновник угрожает мэру тюрьмой за невыполнение решения Кабмина о продлении карантина.
Также в Офисе президента заявили, что, несмотря на вероятный розыгрыш Анатолию Бондаренко отвечать за свои действия ему придется. Ведь Украина - унитарное государство, в котором руководитель каждого региона должен подчиняться решениям исполнительной, законодательной и судебной власти.
Как писали RegioNews ранее, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что причиной ослабления с 1 мая карантинных ограничений в городе стали неравные условия для предпринимателей. В то же время Минздрав и Нацполиция осудили курс главы города на выход из карантина с 1 мая.
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