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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
02 мая 2020, 11:51 25

Переписка мэра Черкасс с ОПУ оказалась фейком

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02 мая 2020, 11:51 25
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Первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Трофимов не угрожал городскому главе Черкасс в смс-сообщениях
Фото:ОПУ
Первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Трофимов не угрожал городскому главе Черкасс в смс-сообщениях

Эту информацию также подтвердили в официальном Telegram-аккаунте Офиса президента,передают RegioNews.

"Очевидно, городской голова стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы”, - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который принял решение об ослаблении карантина в регионе, обнародовал на личной странице в Facebook переписку якобы с заместителем руководителя ОПУ Трофимовым. В ней чиновник угрожает мэру тюрьмой за невыполнение решения Кабмина о продлении карантина.

Также в Офисе президента заявили, что, несмотря на вероятный розыгрыш Анатолию Бондаренко отвечать за свои действия ему придется. Ведь Украина - унитарное государство, в котором руководитель каждого региона должен подчиняться решениям исполнительной, законодательной и судебной власти.

Как писали RegioNews ранее, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что причиной ослабления с 1 мая карантинных ограничений в городе стали неравные условия для предпринимателей. В то же время Минздрав и Нацполиция осудили курс главы города на выход из карантина с 1 мая.


карантин ОПУ Черкассы Владимир Бондаренко
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