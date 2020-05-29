Суд заочно арестовал экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка

Бизнесмена подозревают в незаконном присвоении 1,2 млрд грн

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Бизнесмена подозревают в незаконном присвоении 1,2 млрд грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время, подозреваемый находится за пределами Украины. Суд постановил, что после его задержания не позднее чем через 48 часов с его участием будет рассмотрен вопрос о применении меры пресечения. Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

В Центре противодействия коррупции считают, что данное решение позволяет начать розыск Бахматюка посредством Интерпола.

По мнению самого Олега Бахматюка, данное решение является демонстрацией политической ангажированности этого процесса. По его сведениям, решение было принято при непосредственном вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника.

"Артем Сытник, по моим данным лично ездил в ВАКС и, де-факто, вмешивался в процесс. Прямым доказательством этого является то, что в идентичных делах той же Апелляционной палаты ВАКС, например, в деле Клименко и в деле Клюева - было принято прямо противоположное решение, а именно отказ в применении мер пресечения в виде содержания под стражей", - заявил Бахматюк.

По словам подозреваемого, решение ВАКС нельзя объяснить с точки зрения права, оно является абсолютно нелогичным. Бахматюк также отметил, что собирается оспорить решение суда в международных судах как такое, что противоречит принципам верховенства права.

Справка: В октябре 2014 года VAB Банк, у которого, на тот момент, возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы, но правление Нацбанка при содействии экс-заместителям главы НБУ Александра Писарука выдало ему 1,2 млрд гривен.

Как теперь известно, деньги пошли не на оздоровление банка, а были выведены различными схемами. Через 40 дней после выделения денег Нацбанк признал VAB Банк неплатежеспособным. Деньги Нацбанку не вернули. Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышена почти в 25 раз. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB.

20 марта 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк. К началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (24 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков.

По словам самого Бахматюка, он неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требовал немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

В принятом решении он винит Артема Сытника, который, якобы, находился в тесном контакте с судьями Апелляционной палаты ВАКС при подготовке последнего заседания. В то время как сам Бахматюк вел переговоры и заявлял о готовности к сотрудничеству для возврата средств в бюджет государства.

В заявлении, опубликованном в ответ на решение ВАКС, Бахматюк отмечает, что такие люди, как Сытник и его окружение, используя свое служебное положение и политическое влияние, могут безнаказанно расправиться с человеком, а сам господин Сытник может себе позволить давить на новый судебный орган, который должен быть независимым и беспристрастным.

Напомним, в ноябре 2019 года Олег Бахматюк и его сестра Наталья Василюк были объявлены в розыск по Украине. 15 апреля 2020 года Высший антикоррупционный суд отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины в избрании для Олега Бахматюка меры пресечения в виде содержания под стражей.