В Тернопольской области заявили о нехватке средств защиты и невыплатах медикам

Депутаты городского совета обратились к центральным органам власти

Фото: Тернополяни

Депутаты городского совета обратились к центральным органам власти

Сегодня, 29 мая, на сессии Тернопольского городского совета депутаты приняли обращение к президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру относительно надлежащего обеспечения медиков Тернополя средствами защиты и выплаты врачам надбавки в размере 300% за борьбу с коронавирусом.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Тернополяне".

В частности, в обращении депутаты требуют решить четыре основных вопроса:

- обеспечить выполнение законодательных требований по выплате 300% доплаты медицинским и иным работникам, привлеченным к противодействию распространения коронавирусной болезни.

Считаем целесообразным осуществлять выплаты не по почасовым (или поминутным) расчетам, а по факту привлечения к борьбе с коронавирусом. Требуем привлечь к ответственности всех, кто саботирует выполнение этих решений", - пишут депутаты.

- организовать обеспечение медицинских и других работников, привлеченных к противодействию коронавирусной болезни, средствами индивидуальной защиты надлежащего качества и в необходимом количестве.

- предусмотреть на уровне Закона обязательные страховые выплаты для медицинских работников в случае заболевания COVID-19, а не только в случае установления группы инвалидности.

- организовать проведение массового тестирования населения для получения адекватного видения эпидемической ситуации во всех регионах государства. Обеспечить медицинских работников необходимым для этого оборудованием и материалами.

Нгадаємо, медики Харьковской инфекционной больницы обратились к правительству с требованием разобраться в случаях массового заболевания тамошних медиков на коронавирус. здесь два дня будет работать комиссия Минздрава.