В Тернопольской области заявили о нехватке средств защиты и невыплатах медикам
Сегодня, 29 мая, на сессии Тернопольского городского совета депутаты приняли обращение к президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру относительно надлежащего обеспечения медиков Тернополя средствами защиты и выплаты врачам надбавки в размере 300% за борьбу с коронавирусом.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Тернополяне".
В частности, в обращении депутаты требуют решить четыре основных вопроса:
- обеспечить выполнение законодательных требований по выплате 300% доплаты медицинским и иным работникам, привлеченным к противодействию распространения коронавирусной болезни.
Считаем целесообразным осуществлять выплаты не по почасовым (или поминутным) расчетам, а по факту привлечения к борьбе с коронавирусом. Требуем привлечь к ответственности всех, кто саботирует выполнение этих решений", - пишут депутаты.
- организовать обеспечение медицинских и других работников, привлеченных к противодействию коронавирусной болезни, средствами индивидуальной защиты надлежащего качества и в необходимом количестве.
- предусмотреть на уровне Закона обязательные страховые выплаты для медицинских работников в случае заболевания COVID-19, а не только в случае установления группы инвалидности.
- организовать проведение массового тестирования населения для получения адекватного видения эпидемической ситуации во всех регионах государства. Обеспечить медицинских работников необходимым для этого оборудованием и материалами.
Нгадаємо, медики Харьковской инфекционной больницы обратились к правительству с требованием разобраться в случаях массового заболевания тамошних медиков на коронавирус. здесь два дня будет работать комиссия Минздрава.
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