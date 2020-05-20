Зеленский назвал бандитом мэра Черкасс Бондаренко

Действия городского головы Черкасс президент считает популизмом

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Действия городского головы Черкасс президент считает популизмом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко во время пресс-конференции.

Об этом пишет RegioNews.

Я за один стол с такими бандитами не сяду, но если народ хочет – пусть его избирает", - эмоционально высказался Зеленский.

Президент рассказал, что считает действия Бондаренко популизмом.

Я даже не знаю, что это за человек... Что он сделал для борьбы с коронавирусом? Где его личные деньги? Чем он помог властям?" - спросил Зеленский.

Далее президент высказал мнение, что Бондаренко повел себя некорректно, когда самостоятельно принял решение об отмене карантина, не посоветовавшись с органами центральной власти.

Напомним, с 1 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ослабил карантинные мероприятия, что возмутило центральную власть.

Полиция открыла против городской власти уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.

При этом городской голова считает себя невиновным. Бондаренко также заявлял об угрозах, которые поступали из Офиса Президента.

4 мая, в Черкассах заметили на улицах военную технику. Местный активист и советник городского головы Станислав Коломиец заявил, что силы Нацгвардии из'появились на улице из-за скандала вокруг мэра города Анатолия Бондаренко.

7 мая пом'якшення карантина в Черкассах отменил суд.