Зеленский назвал бандитом мэра Черкасс Бондаренко
Решение Бондаренко об отмене карантина в Черкассах президент назвал «некорректным»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко во время пресс-конференции.
Об этом пишет RegioNews.
Я за один стол с такими бандитами не сяду, но если народ хочет – пусть его избирает", - эмоционально высказался Зеленский.
Президент рассказал, что считает действия Бондаренко популизмом.
Я даже не знаю, что это за человек... Что он сделал для борьбы с коронавирусом? Где его личные деньги? Чем он помог властям?" - спросил Зеленский.
Далее президент высказал мнение, что Бондаренко повел себя некорректно, когда самостоятельно принял решение об отмене карантина, не посоветовавшись с органами центральной власти.
Напомним, с 1 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ослабил карантинные мероприятия, что возмутило центральную власть.
Полиция открыла против городской власти уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.
При этом городской голова считает себя невиновным. Бондаренко также заявлял об угрозах, которые поступали из Офиса Президента.
4 мая, в Черкассах заметили на улицах военную технику. Местный активист и советник городского головы Станислав Коломиец заявил, что силы Нацгвардии из'появились на улице из-за скандала вокруг мэра города Анатолия Бондаренко.
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