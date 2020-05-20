Бондаренко – Зеленскому: Вам на выборах в Черкассах нечего ловить
Анатолий Бондаренко считает, что на местных выборах осенью в Черкассах Зеленский останется при своих интересах.
Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором ответил Владимиру Зеленскому на обвинения в популизме и бандитизме, а также объяснил, за что на него открыли уголовные дела.
Об этом пишет RegioNews.
Владимир Зеленский говорит, что городской голова (Черкасс, – ред.) недостаточно борется с эпидемией коронавируса... Вы говорите, что я мэр-бандит. Ну, вы знаете, все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их поднимали за мою политическую деятельность. В том числе за то, что вы стали президентом," - констатировал Анатолий Бондаренко.
Мэр Черкасс также сказал, что во время эпидемии постоянно был с черкасщанами и спросил у президента Зеленского, где тот был в 2013-2014 годах, "когда я был на Майдане и отстаивал независимость украинского народа, когда вы танцевали на корпоративах".
И я хочу сказать, что вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить. Хоть вы там рассказываете, что это ваше принципиальное дело. Мы вас здесь ждем, господин Президент! – подытожил Бондаренко.
Как известно, причиной видеообращения мэра Черкасс Анатолия Бондаренко стала прессконференция президента Владимира Зеленского, на которой глава государства назвал Бондаренко бандитом, а его решение об отмене карантина в Черкассах - популизмом.
Напомним, с 1 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ослабил карантинные мероприятия, что возмутило центральную власть.
Полиция открыла против городской власти уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.
При этом городской голова считает себя невиновным. Бондаренко также заявлял об угрозах, которые поступали из Офиса Президента.
4 мая, в Черкассах заметили на улицах военную технику. Местный активист и советник городского головы Станислав Коломиец заявил, что силы Нацгвардии из'появились на улице из-за скандала вокруг мэра города Анатолия Бондаренко.
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