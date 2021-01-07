Бунт мэров 2.0: почему Надал со своим отрицанием локдауна остался в одиночестве

Кроме антикарантинного выпада мэра Тернополя Сергея Надала и достаточно осторожных заявлений его черкасского и черниговского коллег Анатолия Бондаренко и Владислава Атрошенко с намеком на бунтарство, остальные украинские градоначальники не осмелились открыто идти против решения центральной власти относительно введения зимнего локдауна

Кроме антикарантинного выпада мэра Тернополя Сергея Надала и достаточно осторожных заявлений его черкасского и черниговского коллег Анатолия Бондаренко и Владислава Атрошенко с намеком на бунтарство, остальные украинские градоначальники не осмелились открыто идти против решения центральной власти относительно введения зимнего локдауна

RegioNews проанализировал, действительно ли имеет место системное неповиновение Киеву со стороны органов местного самоуправления в вопросе введения дополнительных мер в борьбе с пандемией коронавируса, что коротко называется словом "локдаун". Или все же речь идет о довольно единичных случаях такой мэрской фронды, которые не будут иметь общеукраинских последствий. Мы также пытались выяснить это непосредственно у самих бунтарей и их потенциальных сторонников, но в основном получили длинные телефонные гудки и сообщение об отсутствии связи с абонентом.

Настоящих бунтарей мало

Когда 6 января как раз накануне Сочельника на одном из тернопольских телеканалов прозвучало громкое заявление городского головы Сергея Надала о решении властей Тернополя не вводить жесткие карантинные ограничения в период январского локдауна, казалось, что вот она – новая версия бунта украинских мэров. Но в отличие от событий августа прошлого года с целым шквалом требований градоначальников областных центров отменить правительственные решения о внесении этих городов в красную зону карантина, соответствующими обжалованиями в суде и сопроводительной эпатажной риторикой (например, тот же Надал назвал решение Кабмина относительно красных зон "блокадой Западной Украины" и вообще сравнил правительство с продотрядами времен Голодомора), сейчас антикарантинная история, которая возникла в отдельно взятом Тернополе, не имела продолжения в масштабах всей страны.

В этот раз никто, кроме тернопольской власти, вообще не принял никакого решения относительно отказа вводить у себя дополнительные ограничения, разрешения ученикам младших классов посещать школы и рекомендаций субъектам хозяйствования не прекращать свою предпринимательскую деятельность с 8 января, а продолжать работать в обычном режиме. И лишь два мэра решились на довольно осторожные заявления, которые можно воспринимать как некий намек на бунтарство. Так, городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко вышел в эфир в своем Facebook (позже этот контент оказался недоступным), где объявил о необоснованности введения локдауна на фоне снижения количества больных, хотя предположил, что в Киеве статистика пойдет вверх после того, что происходило на новогодних праздниках в столице. "Давайте сегодня займемся подготовкой к Сочельнику, а с понедельника будем решать, что делать, как делать и как жить в этих условиях", - сказал он 6 января как-то совсем обтекаемо.

А его черниговский коллега Владислав Атрошенко в тот же день через пресс-службу Черниговского горсовета распространил собственное письмо с просьбой отсрочить введение локдауна в Украине с 8 до 24 января 2021 года, адресованное премьеру Денису Шмыгалю. В сообщении также говорилось, что аналогичные письма направлены не только главе правительства, но и министру здравоохранения Максиму Степанову и председателю Ассоциации городов Украины, мэру Киева Виталию Кличко, который, как известно, поддерживает введение локдауна. "Введение дополнительных жестких карантинных ограничений нанесет неоправданно тяжелые последствия для граждан, предпринимателей, территориальных громад и государства в целом. Сегодня массовый характер носят обращения представителей бизнес-сообщества, поскольку они теряют собственное дело, не имеют источников дохода и средств для содержания своих семей", - таким был лейтмотив каждого из этих трех писем Атрошенко.

Никакой подобной реакции от других украинских градоначальников на тему локдауна не было. Даже мэр Львова Андрей Садовый, который ранее публично противостоял возможному введению жестких карантинных ограничений на новогодние и рождественские праздники, теперь зимнему локдауну вовсе не противодействует. Львовская власть лишь напоминает, что в связи с ограничениями, которые будут действовать в стране, во Львове изменят специфику работы рождественских ярмарок - здесь будут продавать только продукты и напитки, а сувенирные лавки будут закрыты. Сейчас воздерживаются от каких-либо заявлений по этому поводу городской голова Днепра Борис Филатов (ранее он говорил, что жесткого локдауна Украине не избежать) и руководитель Одессы Геннадий Труханов (одесская власть просто сообщила, что на выполнение постановления Кабмина приняты соответствующие решения Одесской областной и городской комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций). И так – буквально везде.

Самопиар или попытка диалога

Одним словом, мэр Тернополя со своим отрицанием локдауна остался де-факто в одиночестве. Даже его однопартиец по "Свободе", городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сейчас не стал синхронно действовать с Надалом, как это все время делал перед местными выборами-2020. В своем традиционном прямом эфире на местном телевидении, который состоялся уже после Нового года, Марцинкив разве что напомнил о правилах локдауна: "В обычном режиме будут работать детские сады. Также будет курсировать транспорт. Я считаю, что локдаун неуместен. Ряд заведений работать не будет. На вынос – рестораны, а гостиницы будут открыты". В конце концов, сам Сергей Надал сегодня откровенно включил задний ход. "Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных - мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина", - написал он в своем Facebook.

Кстати, все наши сегодняшние попытки связаться как с Марцинкивым, так и с Надалом по вопросу их актуального взгляда на январский локдаун закончились ничем. Единственным, к кому RegioNews смог дозвониться, оказался мэр Черкасс Бондаренко. По поводу своего заявления о локдауне он сказал, что со стороны центральной власти с ним никто не связывался, никакого решения черкасская власть еще не принимала, да и вообще "это было просто обращение о том, что надо объективно смотреть на ситуацию, у нас нет того количества больных, чтобы вводить локдаун".

В то же время в эксклюзивном комментарии нашему изданию Бондаренко заявил следующее: "Мы - нормальные люди и готовы прагматично смотреть на эти вещи, решать эти вопросы и консультироваться со специалистами, эпидемиологами и вирусологами. Введем ли мы локдаун с 8-го числа? Мы - одна территория, и если страна вводит, то мы подчинимся решению центральной власти. Мы хотим, чтобы власть еще раз подумала и приняла взвешенное решение относительно закрытия определенных отделов в магазинах. Вы же понимаете, что ковид не ходит выборочно, например, в отдел бытовых товаров, а в продуктовые он не заглядывает. Как-то стыдно за отдельных чиновников, которые принимают такие решения. Мы лишь хотим нормального диалога с центральной властью".

То есть в итоге стало понятно, что бунт мэров 2.0 быстро скончался, так толком и не родившись. Был ли это самопиар отдельных градоначальников на злободневной теме или их попытка начать диалог с Киевом? Судя по всему, мы наблюдаем как первое, так и второе. С одним важным нюансом: осмелились открыто идти (хоть и не до конца) против решения правительства о введении зимнего локдауна только те бургомистры, кто прочно сидит в кресле, опираясь на серьезную поддержку местных избирателей, и имеет собственное стабильное большинство в горсовете без учета местных депутатов от "Слуги народа". А существование таких мэров в нынешней Украине – скорее, исключение, чем правило, которое никак не касается таких городов-миллионников, как Львов, Днепр или Одесса. Не говоря уже о Харькове, где после смерти Геннадия Кернеса битва за тамошнее мэрское кресло только начинается.