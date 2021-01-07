Мэр Тернополя заявил, что город пойдет на локдаун при росте количества больных

Сергей Надал рассказал, чем будет руководствоваться власть Тернополя при принятии решения о локдауне

Сергей Надал рассказал, чем будет руководствоваться власть Тернополя при принятии решения о локдауне

Фото из открытых источников

Городской голова Тернополя Сергей Надал, который ранее заявил, что город не пойдет на локдаун, уточнил, что жесткий карантин все же введут при росте количества больных.

Об этом мэр Тернополя написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Мэр в частности рассказал, что все решения относительно изменения карантинных ограничений, в Тернополе принимаются комиссией по чрезвычайным ситуациям исходя из фактических данных медицинских показателей, а именно показателей заболеваемости COVID-19.

В Тернополе наблюдалась тенденция к уменьшению количество инфицированных и пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях с диагнозом "коронавирусная инфекция". Практически отсутствовали больные среди детей и работников учреждений образования", - рассказал Надал.

В то же время мэр отметил, что не исключает роста числа больных после новогодних и рождественских праздников. Поэтому в городе готовы принять всех необходимых мер в случае, если будет угроза здоровью и жизни тернополян.

Я не боюсь принимать тяжелые, но правильные решения, если в этом есть объективная потребность. Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных — мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина. Кроме того, мы четко понимаем, что идут праздники и тестирование может не проводиться в полной мере, - заявил Надал.

Мэр отметил, что это не тернопольское "ноу-хау", а практика борьбы с пандемией всех цивилизованных стран. Если показатели заболеваемости уменьшаются — карантин ослабляют. Если показатели увеличиваются — карантин усиливают.

Соответственно, мы будем прислушиваться к решение Кабинета Министров, - подытожил Надал.

Все решения, в том числе и решение относительно изменения карантинных ограничений, в Тернополе принимаются комиссией по чрезвычайным... Posted by Сергей Надал on Thursday, January 7, 2021

Напомним, вчера мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут вводить жесткие карантинные ограничения в период январского локдауна.