Власти Тернополя отказались вводить локдаун с 8 января: подробности

В городе отмену локдауна связали с уменьшением количества зараженных коронавирусом

В городе отмену локдауна связали с уменьшением количества зараженных коронавирусом

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Власти Тернополя не будут вводить жесткие карантинные ограничения в период январского локдауна. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил мэр города Сергей Надал, пишет RegioNews со ссылкой на видео, которое обнародовано в Youtube.

В городе отмену локдауна связали с уменьшением количества зараженных коронавирусом, в частности со снижением уровня заболеваемости среди педагогов.

"6 января в Тернополе состоялось заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольском городском совете", - говорится в сообщении Тернопольского городского совета.

Отмечается, что согласно данным, в течение последних дней в городе не наблюдается прирост заболеваемости COVID-19, зато количество инфицированных жителей снизилось, уменьшилось количество пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях Тернополя с диагнозом коронавирусная инфекция, и практически отсутствуют больные среди детей и работников учебных заведений.

В свою очередь Надал рассказал, что в связи с решением комиссии, в городе не будут вводить дополнительные ограничения.

"Учитывая это, комиссия приняла решение не усугублять с 8 января карантин и не вводить никаких дополнительных ограничений. На территории Тернопольской общины будут действовать только те противоэпидемические мероприятия, которые были приняты ранее", - сказал он.

Таким образом, с 11 января, во всех тернопольских школах продолжится обучения - ученики младших классов будут посещать уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов - в соответствии со смешанной формы обучения. Субъектам хозяйствования рекомендуется не прекращать свою предпринимательскую деятельность с 8 января, а продолжать работать в обычном режиме.

Напомним, сегодня Минздрав выступил против отмены локдауна.