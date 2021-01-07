Мэр Чернигова обратился к центральной власти с просьбой отсрочить локдаун

Атрошенко просит поддержать его инициативу в Ассоциации городов Украины

Атрошенко просит поддержать его инициативу в Ассоциации городов Украины

Фото: Черниговский городской совет

Черниговский городской голова Владислав Атрошенко обратился с письмами об отсрочке решения о введении локдауна в Украине с 8-го до 24-го января 2021 года к премьер-министру Денису Шмыгалю, министру здравоохранения Максиму Степанову и главе Ассоциации городов Украины Виталию Кличко.

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета, пишет RegioNews.

Индикаторные показатели свидетельствуют о стабилизации ситуации с пандемией СOVID-19 в Украине и контролируемой ситуации с оказанием медицинской помощи в учреждениях здравоохранения. На фоне этого введение дополнительных жестких карантинных ограничений нанесет неоправданно тяжелые последствия для граждан, предпринимателей, территориальных общин и государства в целом. Сегодня массовый характер носят обращения представителей бизнес-сообщества, поскольку они теряют собственное дело, не имеют источников дохода и средств для содержания своих семей", - отметил в письмах Атрошенко.

Мэр Чернигова просит премьера Шмыгаля учесть изложенные в письме аргументы и отсрочить решение о дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятиях на территории Украины, введенных постановлением Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236 с 8 января.

Министра здравоохранения мэр просит дополнительно проанализировать динамику заболеваемости и обратиться к Кабмину с таким же предложением об отсрочке.

Также Атрошенко призвал поддержать его инициативу от имени Ассоциации городов Украины и органов местного самоуправления мэра Киева Виталия Кличко.

Напомним, ранее мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут вводить жесткие карантинные ограничения в период январского локдауна.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что введение локдауна не обоснованно и решать, что делать с новым карантином, будут с понедельника.