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Мэр Черкасс Бондаренко выступил против введения локдауну в городе
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06 января 2021, 19:41 725

Мэр Черкасс Бондаренко выступил против введения локдауну в городе

06 января 2021, 19:41 725
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Он считает введение локдауна необоснованным на фоне снижения количества заболевших
Он считает введение локдауна необоснованным на фоне снижения количества заболевших
Фото из открытых источников
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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что введение локдауна не обоснованно и решать, что делать с новым карантином, будут с понедельника.

Об этом он написал в Facebook, информирует RegioNews.

"Правительство планирует ввести жесткий локдаун. Мне кажется им сначала нужно определиться, какие товары будут продаваться, какие не будут. Какие супермаркеты будут работать, какие не будут. Снова выходит, что органы местного самоуправления должны брать на себя, как это решать", - сказал мэр.

Он добавил, что считает введение локдауна необоснованным на фоне снижения количества заболевших, хотя предположил, что в Киеве статистика пойдет вверх после того, что происходило на новогодних праздниках в столице.

"Что касается Черкасс, то тут жизнь идет своим чередом. Нет больших скоплений людей. Количество больных контролируемо... Давайте сегодня займемся подготовкой к Святвечеру, а с понедельника будем решать, что делать, как делать и как жить в этих условиях" - сообщил Анатолий Бондаренко.

Posted by Анатолій Бондаренко on Tuesday, January 5, 2021

Напомним, ранее мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут вводить жесткие карантинные ограничения в период январского локдауна.

коронавирус Украина Черкассы мэр локдаун
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