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Тарас Загородний Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" info@regionews.ua
03 апреля 2025, 06:34

Европа без Made in USA? США нервничают из-за военных тендеров ЕС

03 апреля 2025, 06:34
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Рубрика "Внезапно" или "Интересно, что случилось?"
Рубрика "Внезапно" или "Интересно, что случилось?"
фото: pixabay
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США не нравится, что европейцы не хотят почему покупать американское оружие. Угрожают) Интересно, и как они собираются заставить покупать, что уже не вызывает доверия после фокусов по прекращению поставок оружия Украине и сомнений, что она по России будет стрелять?

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любое исключение американских компаний из европейских тендеров по закупке оружия Вашингтон будет воспринимать негативно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Американские чиновники заявили своим союзникам ЕС, что хотят, чтобы европейцы продолжали закупать у них оружие. Однако ранее Евросоюз предпринял шаги, направленные на ограничение участия производителей США в тендерах на поставку оружия.

В частности, в марте Европейская комиссия предложила увеличить военные расходы блока и сосредоточиться на совместных оборонных проектах, чтобы уменьшить участие США при президентстве Дональда Трампа.

25 марта Рубио заявил коллегам из Литвы, Латвии и Эстонии, что Вашингтон хочет, чтобы Европа продолжала закупать его оружие. По словам двух источников Reuters, он подчеркнул: США будут негативно воспринимать любое исключение своих компаний из тендеров ЕС.

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США Европа Еврокомиссия Рубио оружие Евросоюз
 
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