Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине

2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федеральная служба безопасности, для которой такие действия профильные, начала активно вербовать украинцев, их руками организуя теракты в тыловых городах Украины

2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федеральная служба безопасности, для которой такие действия профильные, начала активно вербовать украинцев, их руками организуя теракты в тыловых городах Украины

фото: Офис Генерального прокурора

Как все начиналось

Началась эта фаза противостояния вместе с февралем, когда в Ровно произошел взрыв в помещении территориального центра комплектования. На следующий день подобный инцидент произошел в Павлограде Днепропетровской области, через несколько суток – в Каменце-Подольском на юге Хмельнитчины. То есть региональная география, как видим, сразу была достаточно широкой.

В марте же, после некоторой паузы теракты – воплощенные ли в жизни, или остановленные на полпути до финальной стадии – пошли уже настоящей волной. Причем в некоторых из них участвовали (или могли принять) даже несовершеннолетние. Таким случаем стал инцидент в Ивано-Франковске, где самодельную взрывчатку, изготовленную по приказам людей из Telegram'а (а именно там в основном и ловят своих жертв ФСБшники), несли на местный железнодорожный вокзал 17- и 15-летний ребята. Впоследствии были обнаружены подобные истории – со счастливым концом – в Тернополе, где подросток сам сообщил правоохранителям о попытке его вербовки, и в Запорожье, где силовые структуры четко выполнили свою работу.

Почему это было ожидаемо и именно против ТЦК

Во всей этой истории важно отметить несколько ключевых вещей, понимание которых приведет нас к правильным выводам и решению этой проблемы. Для начала подчеркнем, что такие теракты были в определенной степени ожидаемыми. Многие ждали их сразу после начала полномасштабного вторжения – но тогда россияне ограничились лишь пугалки в стиле "синих ламп на окнах" и других историй в стиле городских легенд. Серьезной дестабилизации в тыловых регионах Украины не произошло, точнее, она имела место – но причиной стало начало войны. Люди начали паниковать и бежать за границу даже из галицких городов, куда война по земле не дошла и вряд ли дойдет.

И вот сейчас, на рубеже третьего года полномасштабной войны, эта атака терактами началась. Почему? Здесь есть несколько причин как в плюс, так и в минус Украине, ее власти и обществу. Первая – это проблемы России на фронте и вне его. Как видим, все планы Кремля, если они вообще были, потерпели крах, оккупанты не могут до сих пор захватить даже Донецкую область, что уж говорить о таких городах, как Запорожье, Днепр, Киев или вообще правобережные и западные регионы Украины. Совершенно очевидно, что ресурсов на полный или по крайней мере такой частичный захват Украины, который будет иметь смысл (с Киевом, Одессой, Днепром – ключевыми центрами), у России нет. Поэтому было решено перейти к любимой тактике КГБ/ФСБ – терроризму.

Целью здесь является, как и у всех террористов, расшатывание и устрашение общества. Ничего нового организация со штаб-квартирой на Лубянке (которая, по некоторым версиям, и придумала одно время мировой терроризм, по крайней мере, арабско-палестинский) в Украине не продуцирует, работая по давно проверенным шаблонам. Выходит, прямо скажем, не очень – но и на других направлениях у россиян (ни с деятельностью Медведчука, ни с полномасштабной войной) тоже не сложилось.

Во-вторых, первая часть терактов была направлена против территориальных центров комплектования. И это немаловажный момент. Важно потому, что к началу 2025 года именно эти структуры приобрели самую негативную окраску в Украине. Отношение рядовых граждан к ТЦК и ТЦК к рядовым гражданам можно охарактеризовать просто – взаимная нелюбовь, часто переходящая в ненависть. Россияне это не могли не отследить, а, отследив, сделали логическую ставку на это болезненное место.

Это не значит, что не будь "ухилянтов" в обществе и "люделов" в ТЦК, теракты в Украине не начались. ФСБ нашла бы другой повод, возможно, не столь яркий. А так украинцы внутренними склоками сами подсказали врагу, куда надо бить. И тот не мог не использовать такую откровенную подсказку.

Поэтому здесь вывод должен быть прост. Только внутреннее единство есть реальная защита от подобных инцидентов в дальнейшем. Только уважение государства к обществу, а к государству не позволит врагу убить такой кровавый клин, как мы видим это сейчас, когда от терактов гибнут люди – причем в основном сами исполнители. И это еще один момент, на который следует обратить внимание.

Региональный и ментальный фактор

Действительно, жертвами становятся в основном исполнители. Почему? Почему ФСБ не жалеет своих, пусть и ситуативных, но союзников. С одной стороны, для них это расходящийся материал, а как они относятся к таким людям – мы видим даже на примере отношения к соотечественникам, которых они гонят в "мясные штурмы" пачками. Что уж им какие-то украинцы…

Во-вторых, на их стороне работает, скажем так, информационная неаккуратность украинцев. И здесь стоит отметить вот какие два момента. Первый – отсутствие критического мышления и отслеживания причинно-следственных связей. В феврале уже были взрывы, уже гибли исполнители – но это не помешало тем же франковским подросткам в марте повторить судьбу своих предшественников. Значит, они находились вне этого информационного поля, банально не знали об инцидентах в Ровно и Каменце – иначе бы, даже несмотря на юный возраст, могли бы сообразить, что что-то здесь нечисто.

Второе – это то место, где вербуют украинских террористов-смертников. Практически каждый раз СБУ сообщает о том, что это Telegram-каналы, обещающие "легкий" заработок. Попавшие на этот крючок украинские банально не понимают ни то, что легких денег не бывает, ни то, что в нынешних информационных условиях, особенно на таком неуверенном ресурсе, как Telegram, вполне могут работать – и, как видим, работают – враги.

Эти два фактора и заключаются в общей неготовности украинцев противостоять информационной войне на таком уровне. Позволяя россиянам проводить свои операции без особых проблем. (Просто представьте, насколько сложнее было бы ФСБ вербовать украинцев, если бы они в соцсетях и мессенджерах проявляли хотя бы минимальную осторожность.)

И еще один момент, который стоит отметить. На Галичине, как показывают успешный пример Франковска и неудачные Тернополя (там один подросток сам сдал россиян СБУ, а другую, которую шантажировали откровенными фото, украинским спецслужбам удалось остановить) – россияне пытаются вербовать детей. Потому что на этот слой население проще всего повлиять. Со взрослыми значительно труднее, поэтому за них россияне берутся в регионах, где украинская идентификация более размыта, не так четка, как на Западе. Скажем, в том же Запорожье или с полтавчанами, которых курароты из ФСБ отправить на Тернопольщину.

Вывод здесь простой – чем быстрее украинцы осознают себя украинцами, чем будут четче понимать враждебность россиян (хотя, казалось бы, куда уже больше, после трех лет полномасштабной войны), тем меньше у Федеральной службы безопасности будет шансов на успех.

А пока теракты, к сожалению, будут продолжаться. Так что можно посоветовать лишь избегать долгого пребывания у уязвимых мест (ТЦК, вокзалы, возможно, ТРЦ и рынки) или в толпах. А также – не поддаваться на различные провокационные предложения в соцсетях и особенно пристально наблюдать за собственными детьми, объясняя им, что их может ждать в сети. Как показывает 2025 год, разговоры на эту тему с подростками будут отнюдь не лишними.