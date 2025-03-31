Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях

В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в разных бытовых и культурных условиях. С ними случались разные истории, как положительные, так и не очень. Но такой, которая произошла в марте в Дубае, кажется, еще не было почти никогда

В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в разных бытовых и культурных условиях. С ними случались разные истории, как положительные, так и не очень. Но такой, которая произошла в марте в Дубае, кажется, еще не было почти никогда

фото: instagram.com/ae3marylu

Что произошло с украинкой в Дубае

21 марта в городе Дубай, крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов, была найдена украинская гражданка Мария Ковальчук. Нашли, потому что с 10 числа семья ничего не знала о ее местонахождении. Ковальчук была обнаружена в, мягко говоря, не очень обычном состоянии – в больнице, куда ее доставили, диагностировали не только переломы конечностей, но и травмы позвоночника. Что само по себе является серьезным основанием для заинтересованности СМИ – не так часто с украинскими гражданами за рубежом случаются инциденты, последствиями которых является повреждение подобного характера.

Фото: x.com/boom_arilu

Полиция Дубая из-за огласки была вынуждена обнародовать официальную версию. Согласно этой версии, Ковальчук по непонятно каким причинам гуляла на строительной площадке, залезла на недострой, откуда упала – и, по существу, получила столь тяжелые травмы.

Технически версия дубайской полиции имеет право на жизнь. Но – вряд ли можно всерьез рассматривать версию о том, что 20-летняя девушка (день рождения у нее был накануне исчезновения) прилетела в Дубай для того, чтобы поинтересоваться состоянием тамошней строительной отрасли и лично инспектировала недостроенные объекты. Кстати, неужели в ОАЭ так легко попали на строительство?

Фото: Instagram Марии Ковальчук

Поэтому, конечно, семья украинки, как писали СМИ, эту версию отказалась признавать. Сама же пострадавшая находится после перенесенных травм и многочисленных операций в таком состоянии, когда ей не до рассказов о событиях одиннадцати загадочных дней своей жизни. И здесь следует вспомнить ее последний, до исчезновения, звонок матери. И вообще углубиться в детали биографии девушки.

Модель, звонок и незнакомцы

СМИ выяснили, что 20-летняя львовянка Марина Ковальчук – модель OnlyFans. OnlyFans, как известно, является ресурсом платной подписки. Загружаешь контент и продаешь к нему доступ. Конечно, прежде всего это контент для взрослых, как вы сейчас правильно подумали. Не только такой, есть там действительно полезный контент, например, видео специалистов по фитнесу, но в общем словосочетание "OnlyFans-модель" означает именно взрослый фотовидеоконтент за деньги. Скорее всего, Ковальчук тоже продавала не собственные фитнес-упражнения.

Фото: x.com/boom_arilu

Еще одним интересным фактом в этой истории является звонок девушки, произошедший 10 марта. Она позвонила матери и сообщила о том, что идет в гостиницу с приглашенными ее незнакомцами. А также СМИ узнали о том, что своим друзьям Ковальчук рассказала о приглашении на вечеринку с "представителями модельного бизнеса", которые якобы связаны с элитами, то есть, проще говоря, с шейхами.

И тут уже начинает вырисовываться реальная картина. Картина, которая стала известна несколько лет назад – и, честно говоря, шокировала. Ибо за красивым фасадом богатых и успешных нефтяных Эмиратов скрываются откровенно отвратительные вещи.

Что такое Dubai Porta Potty

Эти вещи, как сообщило летом 2022 одно из изданий, называются Dubai Porta Potty. Porta Potty в переводе с английского означает "переносной горшок". И смысл этой фразы далеко не так невинен, как вам могла показаться на первый взгляд. Ибо этот переносной горшок – это ночной горшок. Тот самый, в который в далекие доунитазные времена люди осуществляли процесс дефекации. А еще это торговая марка одного из производителей биотуалетов.

Фото: Shutterstock

Dubai Porta Potty, как узнали СМИ из сообщений в TikTok и непубличной информации, – это особенные вечеринки, которые организуют тамошние шейхи. (Хотя считается, что этим заниматься могут не только они, но и любые богатые иностранцы – главное здесь знать, с кем и как договориться.) Вечеринки, сутью которых является унижение молодых девушек. Унижение в прямом, буквально физиологическом смысле. Ибо они и работают на этих вечеринках porta potty, то есть шейхи или их приятели, извините за натуралистичность, пустуют в рот этим моделям.

Каков в этом смысл, какое удовольствие они получают от подобных экспериментов – вопрос не к СМИ, а к медицинским специалистам, психологам или психиатрам. Но на дефекации у рта красивой молодой девушки эти вечеринки не заканчиваются. По информации, найденной и обнародованной СМИ после 2022 года, организаторы Dubai Porta Potty предписывают девушкам заниматься оральным сексом с верблюдами, вступать в половую связь с ослами и т.д. Все это, конечно, на публике, которая, вероятно, с интересом наблюдает за таким шоу. Разумеется, возникает вопрос – а зачем все это нужно самим девушкам? И здесь медиа раскрывают еще одну сторону этой истории, сторону, которая называется "деньги".

Стоят ли дубайские деньги таких жертв

Вот именно, деньги. Пресса, ссылаясь на информированных людей или даже самих участниц шоу, пишет о том, что тарифы на таких вечеринках значительно, значительно больше, чем за простой секс с местным богачом. По некоторой информации, за одну такую вечеринку девушка может заработать – если, конечно, сможет вытерпеть все эти унижения до конца – до 50 тысяч долларов. Ни один банальный интим ни с одним шейхом таких денег, конечно, не стоит.

Фото: x.com/boom_arilu

Собрав все эти слухи и официальную информацию вместе, можно предположить, что Мария Ковальчук, возможно, стала жертвой такого шоу или какого-то подобного жесткого контакта с местной элитой. И не вытерпела, попытавшись скрыться или отказаться от участия. Именно поэтому и местная полиция выдвинула абсурдную версию в стиле "шла себе девочка, зашла на строительство и шлепнулась с высоты". За 20-летней украинкой стоит разве что ее семья (хотя через несколько дней после обнародования информации в Украине возбуждено уголовное дело по случившемуся с 20-летней львовянкой), а на противоположной стороне, возможно, самые влиятельные жители Дубая. Понятно, на чьей стороне в совершенно недемократической стране окажутся правоохранители.

​​Фото: x.com/boom_arilu

История с Марией Ковальчук пока не завершена, она сама не дала свидетельств о том, что с ней произошло (или, по крайней мере, их не обнародовали), но некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Ближневосточные монархии – далеко не то место, где простой человек, особенно иностранец, особенно молодая девушка без влиятельных знакомых или родственников, может рассчитывать хоть на какую-то поддержку и безопасность в сложной ситуации. Особенно в ситуации, которая одновременно пахнет большими деньгами, а также воняет, простите на слове, человеческими фекалиями.

И вообще – легких денег, как мы уже увидели и в самой Украине, не существует. Цена за эти легкие деньги может быть и будет очень серьезной. Как минимум сломана психика – потому что вряд ли для молодой девушки, какой бы онлифанщицей она ни была, просто так, бесследно пройдут вышеперечисленные издевательства (которые, пожалуй, ничем особенным не отличаются от тех зверств, которые совершают на оккупированных территориях Украины россияне; разве что у верблюдов даже у верблюдов). А то и, как показывает история Марины Ковальчук, травмами, которые угрожают инвалидностью на всю жизнь. Или вообще смертью. Вряд ли даже заоблачный 50-тысячный гонорар может компенсировать палату в психбольнице, вечную прикованность к койке или могиле в 20 лет.