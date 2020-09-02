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02 сентября 2020, 11:42 2

Шевчик, которого "Слуги" выдвигают в мэры Кривого Рога, избежал вопроса о России-агрессоре

02 сентября 2020, 11:42 2
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Это произошло на съезде партии 31 августа
Это произошло на съезде партии 31 августа
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Кандидат в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик избежал ответа на вопрос о том, является ли Россия агрессором.

Об этом у него спросили на съезде партии "СН" 31 августа, передает RegioNews со ссылкой на "Новое время".

"Я не хочу говорить о каком-то внешнем порядке в политике. Все, что соответствует линии государственной позиции, я поддерживаю. Как сегодня звучит наша государственная политика? Знаете, я стараюсь быть очень отвлеченным от политики. Это очень важный и кому-то интересный вопрос, но мне кажется, что самый интересный вопрос — что будет меняться в городе", — отметил Шевчик.

Он также заявил, что не знаком с олигархом Ринатом Ахметовым, однако, по информации СМИ. работает на предприятии, одним из акционеров которого он является.

Ранее стали известны все кандидаты в мэры областных центров от "Слуги народа".

Донбасс война Слуга народа Кривой Рог Кандидат
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