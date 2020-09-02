В "Слуге народа" не видят оснований для отставки Кабинета министров
Фракция "Слуга народа" пока не видит оснований для отставки всего состава Кабинета Министров, однако ждут от профильных министерств детального плана выхода из экономического и энергетического кризиса.
Об этом во время брифинга заявил председатель депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.
Есть основные ключевые министры – экономический, энергетический блок, – там есть много вопросов. Кризис в энергетике существует? Существует. Кризис в экономике существует? Кризис финансовый с бюджетом существует? Вот вам все ответы. Мы так же ставим эти вопросы. Если мы не увидим конкретного, быстрого движения и плана, они будут изменены", – подчеркнул Давид Арахамия.
На вопрос, есть ли кандидатуры на замену тех министров, вероятна отставка которых обсуждается в СМИ, он ответил: "Я сейчас не о фамилии – я сейчас про направления", и отметил, что сегодня наблюдаются "кризисные моменты".
У меня как у председателя фракции нет четкого... понимания, каким образом step by step мы будем выходить из этого кризиса. И поэтому я собирал этих министров и говорил: если мы не будем иметь конкретный пошаговый план, то у вас нет будущего как у министров", - отметил Арахамия.
Напомним, Давид Арахамия не исключает, что в ближайшей перспективе произойдут кадровые ротации в экономическом блоке Кабмина.