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02 сентября 2020, 12:22 8

В "Слуге народа" не видят оснований для отставки Кабинета министров

02 сентября 2020, 12:22 8
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Во фракции недовольны некоторыми министрами, в частности в финансово-экономическом блоке
Во фракции недовольны некоторыми министрами, в частности в финансово-экономическом блоке
Фото: Facebook
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Фракция "Слуга народа" пока не видит оснований для отставки всего состава Кабинета Министров, однако ждут от профильных министерств детального плана выхода из экономического и энергетического кризиса.

Об этом во время брифинга заявил председатель депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

Есть основные ключевые министры – экономический, энергетический блок, – там есть много вопросов. Кризис в энергетике существует? Существует. Кризис в экономике существует? Кризис финансовый с бюджетом существует? Вот вам все ответы. Мы так же ставим эти вопросы. Если мы не увидим конкретного, быстрого движения и плана, они будут изменены", – подчеркнул Давид Арахамия.

На вопрос, есть ли кандидатуры на замену тех министров, вероятна отставка которых обсуждается в СМИ, он ответил: "Я сейчас не о фамилии – я сейчас про направления", и отметил, что сегодня наблюдаются "кризисные моменты".

У меня как у председателя фракции нет четкого... понимания, каким образом step by step мы будем выходить из этого кризиса. И поэтому я собирал этих министров и говорил: если мы не будем иметь конкретный пошаговый план, то у вас нет будущего как у министров", - отметил Арахамия.

Напомним, Давид Арахамия не исключает, что в ближайшей перспективе произойдут кадровые ротации в экономическом блоке Кабмина.

Кабмин Давид Арахамия Слуга народа партия фракция
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