В "Слуге народа" не видят оснований для отставки Кабинета министров

Во фракции недовольны некоторыми министрами, в частности в финансово-экономическом блоке

Во фракции недовольны некоторыми министрами, в частности в финансово-экономическом блоке

Фото: Facebook

Фракция "Слуга народа" пока не видит оснований для отставки всего состава Кабинета Министров, однако ждут от профильных министерств детального плана выхода из экономического и энергетического кризиса.

Об этом во время брифинга заявил председатель депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

Есть основные ключевые министры – экономический, энергетический блок, – там есть много вопросов. Кризис в энергетике существует? Существует. Кризис в экономике существует? Кризис финансовый с бюджетом существует? Вот вам все ответы. Мы так же ставим эти вопросы. Если мы не увидим конкретного, быстрого движения и плана, они будут изменены", – подчеркнул Давид Арахамия.

На вопрос, есть ли кандидатуры на замену тех министров, вероятна отставка которых обсуждается в СМИ, он ответил: "Я сейчас не о фамилии – я сейчас про направления", и отметил, что сегодня наблюдаются "кризисные моменты".

У меня как у председателя фракции нет четкого... понимания, каким образом step by step мы будем выходить из этого кризиса. И поэтому я собирал этих министров и говорил: если мы не будем иметь конкретный пошаговый план, то у вас нет будущего как у министров", - отметил Арахамия.

Напомним, Давид Арахамия не исключает, что в ближайшей перспективе произойдут кадровые ротации в экономическом блоке Кабмина.