Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине

Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перемирие» еще не снято с повестки дня

Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перемирие» еще не снято с повестки дня

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Перемирие. Российская часть

После инаугурации 47 президента США Дональда Трампа российско-украинская война превратилась в несколько необычное явление. С одной стороны, боевые действия продолжаются, как и продолжались – а если и происходят какие-либо изменения, то это точно не связано с возвращением Трампа в Белый дом. Даже "энергетическое перемирие", которое то есть или его нет – вещь довольно эфемерная. А все остальное на фронте и вокруг него происходит по законам войны, а не по прихотям или обещаниям американского президента.

И переговоры о перемирии, якобы идущие в формате "американцы общаются сначала с одними, а завтра с другими" – это точно такая же история. Оставим в покое анекдотическую историю о хоккейной договоренности, но даже тема перемирия на море – это вообще ни о чем. О каком черноморском перемирии может идти речь, если там и так давно уже не ведутся боевые действия? Конечно, не ведутся потому, что российский Черноморский флот потерпел окончательное поражение от украинских ракет и дронов (как воздушных, так и прежде всего морских). Итак, опять-таки, мы возвращаемся к теме законов и требований войны, а не приказов какого-нибудь чиновника, пусть он и занимает формально самую главную должность на планете.

Так зачем Россия влезла в эти переговоры? Ответов здесь два – и вот они, как это ни странно, зависят от Дональда Трампа. По крайней мере, так думают в Москве. Ответ первый: если удастся перетащить Трампа на свою сторону – можно будет выторговать все или почти все, на чем Владимир Путин акцентировал внимание на протяжении всех лет полномасштабной войны и в последний год до начала вторжения. Ответ второй: если не удастся – по крайней мере переговоры позволят затянуть войну максимально долго. Но зачем это Путину?

С одной стороны, потому, что сейчас уже он не играет войной, а война играет им. И он прекрасно понимает, что остановка войны – это серьезная угроза перед ним и его режимом. Начиная с того, что куча людей, умудренных пусть и не воевать, но убивать, вернется домой. Да и "взбешенные патриоты" вроде Гиркина не простят Кремлю поражение, а незахват всей Украины или по крайней мере установление пророссийской власти в Киеве это и есть поражение.

С другой стороны, Путин вполне может рассчитывать на то, что затягивание войны приведет к истощению западных партнеров Украины. А это будет означать потерю военной помощи – и в перспективе новое наступление россиян, захват по крайней мере записанных в Конституцию РФ регионов или даже (сейчас это очевидно самый оптимальный для оккупантов вариант) выход в Днепр на всем его течении в Украине, кроме разве что Киевской агломерации.

Поэтому Кремль и имитирует переговоры, а на самом деле ни о каком пасхальном перемирии и не мечтает. По крайней мере, никаких реальных сигналов – кроме слухов сомнительного качества о якобы негласных приказах чиновникам готовиться к остановке войны – о перемирии из России до сих пор не поступало. И из этого следует исходить Украине и Западу в ситуации с "переговорами".

Перемирие. Украинская часть

В Украине ситуация иная. Во-первых, от войны действительно устали все – каждый по-своему, каждый в своей степени, но устали все. И это неудивительно – в Израиле, который ведет гораздо менее интенсивную войну, об "усталости от войны" заговорили уже на первую годовщину событий 7 октября 2023 года. У нас же длится четвертый год крупнейшего военного конфликта со времен Второй мировой войны.

Так же все или почти все понимают, что перемирие не может быть на условиях выгодных только России. Официально, конечно, никто никаких заявлений не делал, но создается такое впечатление, что остановка боевых действий по линии фронта и фактическое признание российского контроля над Крымом и частью шести регионов (не забываем о кусочках Харьковщины и Николаевской области) устроит и власть, и общество Украины. По крайней мере, на время.

Но в этот процесс вмешались Соединенные Штаты (или их "вмешали") – с историей соглашения о редкоземельных металлах. И вдруг наша ситуация резко усложнилась. Хотя, будем честными – если бы Трамп действительно хотел остановить войну за всякую, то есть за украинскую цену, он бы придумал другую причину. Редкоземельная же тема просто появилась в повестке дня и стала на время удобной причиной для давления на Украину.

Да, для давления, потому что у Трампа это единственный удобный инструмент для переговоров. Поэтому он давит не только на агрессора, но и на жертву, потому что для этого инструмента принципиальной разницы нет. И с этим нам нужно жить – с осознанием того, что в любой момент мы снова станем для Вашингтона проблемой. Не критической, но проблемой.

Перемирие. Что будет делать Трамп

Что же будет с "пасхальным перемирием"? И чем будет заниматься Дональд Трамп? Во-первых, следует отметить, что он вполне прогнозируемо эволюционирует. Обратите внимание – когда его в лоб спросили о возможности перемирия и каких-то конкретных временных контурах (конечно, относительно России, потому что Украина готова хоть завтра), он уже не стал играть в 24 часа или какие-то другие приманки для электората, а заявил о "психологическом дедлайне". Здесь его будет трудно поймать на слове, потому что только один он знает, когда именно этот дедлайн настанет.

А наступит ли? И что тогда будет? Конечно, сейчас ходит много слухов, разговоров и, скажем так, непроверенной информации. Но давайте посмотрим на его предыдущие атаки – ту же Канаду или Венесуэлу. Ни там, ни там действительно серьезных дел дело не дошло. Правда, Венесуэлу с мигрантами Трамп сумел пережать. А Канаду – нет. Следует констатировать, что пока 47-й президент США действует только как игрок в покер – блефуя.

Но Россия – все-таки не Венесуэла. Хотя бы на уровне самооценки лидера. Путин вполне может считать, что ему по силам воевать еще год, два, три… Другое дело, что экономическая ситуация в РФ ухудшается с каждым днем. Буквально в последний момент появилась информация о том, что автогигант "АвтоВАЗ", якобы даже расцветший после выхода из страны-агрессора западных компаний, находится на грани банкротства. И это только один яркий пример.

Как это скажется на возможности пасхального перемирия? Пока все выглядит так, что на словах все договорятся, а потом каждый обвинит каждого в срыве договоренностей – и все закончится. Но не исключено, что на стороне Трампа сыграют: а) стремительное ухудшение экономической ситуации в России; б) его грозные заявления об огромных "вторичных пошлинах" против тех стран, которые продолжат покупать у России энергоресурсы.

Говоря максимально коротко – ситуация стратегической неопределенности и якобы контролируемого (Белым домом) хаоса будет продолжаться. Поэтому вряд ли кто сможет прямо и точно определить события хотя бы на неделю вперед. Кстати, обратите внимание на конструкцию "якобы в качестве контролируемого". И вспомните, что Путин тоже якобы контролировал "СВО", которое задумывалось в формате "Киев за три дня, смена власти и поворот от НАТО в ОДКБ". У Трампа вполне может произойти похожая ситуация, когда уже не он будет играть теми или иными картами, а карты, то есть ситуация на войне, будут играть Трампом. И он будет действовать так, как должен действовать президент США, а не так, как хочет Дональд Трамп.

Как? Ну, например, даст нам еще больше оружия. Или введет еще больше санкций против России. Или… Впрочем, все это тоже – непрогнозируемо, потому что невозможно до определенного момента прогнозировать завершение урагана. А он пока, похоже, не собирается завершаться. И, как надеется Путин, это будет ему на пользу. А "АвтоВАЗом" можно и пожертвовать, все равно российский диктатор последний раз ездил на продукции этого завода еще до аннексии Крыма. Да и то было откровенной показухой. Как и все его нынешние заявления, кстати.