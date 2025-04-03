Почему Россия не попала под санкции Трампа

1. Из положительного. Похоже, что это часть переговорной стратегии Трампа: либо вы соглашаетесь на какой-то формат мира, либо будут введены обещанные Лэндси Грэмом тарифы в 500% на все товары из стран, покупающих российскую нефть. Формально, схожая логика, примененная и в отношении Канады и Мексики

1. Из положительного. Похоже, что это часть переговорной стратегии Трампа: либо вы соглашаетесь на какой-то формат мира, либо будут введены обещанные Лэндси Грэмом тарифы в 500% на все товары из стран, покупающих российскую нефть. Формально, схожая логика, примененная и в отношении Канады и Мексики

фото: иллюстративное

2. Из отрицательного. США и Россия стоят накануне возможного подписания соглашения о "редкоземельных металлах", которое будет предусматривать не просто вхождение американского капитала в российскую энергодобычу, но и создание торговых домов по продаже российских подсанкционных товаров прежде всего в ЕС (визит Дмитрия в Вашингтон как раз об этом). Это сложный процесс, потому что требует согласования, прежде всего, ЕС. Но теперь, введя пошлины на товары из ЕС, у Трампа есть люфт для маневра.

3. Я остаюсь при мысли, что Путин будет делать все, чтобы продолжить войну, но теперь поле для маневра у него сузилось. Главным переговорным фактором для Путина остается именно соглашение о недрах. Его ставка на то, что он потребуется, как посредник в переговорах США-Китай резко падает. В нынешней ситуации у него есть опции "или-или" и он, с большой долей вероятности, примет сторону Китая, как меньше из зол персонально для себя (если коротко: он хочет продолжения войны и он боится 30% ура-патриотов в послевоенный период).

4. Выгодна для нас игра ЕС в том, что мы часть переговорного процесса ЕС-США остается базовой для Украины, но поле для маневра тоже сузилось. Дело в том, что в ЕС считали, что пока идет война, Трамп не пойдет на пошлины против Европы. Сейчас будет игра в отличие от пошлин, и здесь мы из козыря превратились в мощную, но не козырную карту (эту тему будут подогревать Венгрия и Словакия). Но, несмотря ни на что, это наша главная игра на сегодня. Еще раз подчеркну: ЕС будет вести переговоры о пошлинах, безопасности и поддержке Украины. Они обречены это делать в ближайшие месяцы.

5. Мы должны иметь в виду возможность войны в Иране достаточно высока. Эта опция существует и она, во многом, нужна Трампу. Ведь скорая победная бомбардировка позволит закрыть любые попытки играть в контр санкции и создавать антиамериканские коалиции. Пока война в Иране все еще теоретическая опция. Но с ее реализацией, фокус внимания будет переведен от Украины.

Пока говорить об ухудшении или, тем более, значительном ухудшении наших позиций – это от лукавого. Просто усложнилась игра.