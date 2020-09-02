В Киеве избили бывшего "Слугу народа"

Нардепу госпитализация не понадобилась

Нардепу госпитализация не понадобилась

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Рано утром 2 сентября в Киеве двое неизвестных напали на народного депутата Антона Полякова и избили его.

Об этом проинформировали источники издания "Обозреватель" в правоохранительных органах, пишет RegioNews.

По данным собеседника, в столице ввели план "Перехват". Известно, что инцидент произошел около 5:00 возле кафе "Джаз" в Шевченковском районе.

С места преступления нападавшие скрылись на автомобиле Toyota, пока их найти не удалось.

Пострадавший получил медицинскую помощь на месте инцидента, госпитализация не понадобилась.

Напомним, 1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Перед этим он в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью.