В Киеве избили бывшего "Слугу народа"
Нардепу госпитализация не понадобилась
Нардепу госпитализация не понадобилась
Рано утром 2 сентября в Киеве двое неизвестных напали на народного депутата Антона Полякова и избили его.
Об этом проинформировали источники издания "Обозреватель" в правоохранительных органах, пишет RegioNews.
По данным собеседника, в столице ввели план "Перехват". Известно, что инцидент произошел около 5:00 возле кафе "Джаз" в Шевченковском районе.
С места преступления нападавшие скрылись на автомобиле Toyota, пока их найти не удалось.
Пострадавший получил медицинскую помощь на месте инцидента, госпитализация не понадобилась.
Напомним, 1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Перед этим он в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью.
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