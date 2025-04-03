Взрыв в жилом районе Киева: что произошло

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В Днепровском районе в результате взрыва неустановленного предмета мужчина получил ранения

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина поднял неустановленный предмет, обмотанный проволокой у гаражей. Пострадавший госпитализирован.

Отмечается, что пожара на месте происшествия нет.

В КГГА напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя подходить к ним и прикасаться.

Алгоритм действий при обнаружении опасных находок:

сразу звоните по номеру "101";

отойдите от подозрительного предмета как можно дальше;

дождитесь приезда специалистов и укажите месторасположение подозрительного предмета;

ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим;

не перемещайте предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и т.п.

Напомним, сегодня в Деснянском районе Киеве на рынке "Юность" произошел взрыв, предварительно погибли 2 человека.