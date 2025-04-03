Взрыв в жилом районе Киева: что произошло
В Днепровском районе в результате взрыва неустановленного предмета мужчина получил ранения
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews.
Отмечается, что мужчина поднял неустановленный предмет, обмотанный проволокой у гаражей. Пострадавший госпитализирован.
Отмечается, что пожара на месте происшествия нет.
В КГГА напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя подходить к ним и прикасаться.
Алгоритм действий при обнаружении опасных находок:
- сразу звоните по номеру "101";
- отойдите от подозрительного предмета как можно дальше;
- дождитесь приезда специалистов и укажите месторасположение подозрительного предмета;
- ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим;
- не перемещайте предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и т.п.
Напомним, сегодня в Деснянском районе Киеве на рынке "Юность" произошел взрыв, предварительно погибли 2 человека.
В Киеве произошел взрыв на рынке "Юность": есть погибшиеВсе новости »
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