Какой будет война в 2025 году исходя из намерений врага

Россия и Украина ведут войну на истощение, и так она будет продолжаться

Россия и Украина ведут войну на истощение, и так она будет продолжаться

фото: иллюстративное

Это очень негативная тенденция, потому что война затягивается, ест очень много ресурсов и требует постоянно людей так же, несмотря на то, что у нас роботизируется фронт, несмотря на то, что мы видим, как растет количество беспилотников, как растут наши возможности. Война действительно будет характеризоваться большим применением БПЛА с обеих сторон.

В гонке дронов победит тот, кто не только обеспечит массовость и насыщенность фронта, но и будет преобладать в качестве. Надеюсь и верю, что будет Украина!

В планы врага входит активизация наступательных действий на 2-3 направлениях. Однако, войска России могут сосредоточиться не столько на территориальных достижениях, а на истощении наших подразделений Сил Обороны. Это может являться приоритетной задачей для противника.

Вооруженные Силы Украины уже реагируют на эти вызовы и концентрируются на ведении активной обороны, нанося максимальные потери противнику.

Война может перейти, в частности, в удары с воздуха, в обмен ударами, каждый будет пытаться быстрее уничтожить военные объекты и инфраструктуру противника. И в этом, с нашей стороны, ударов по НПЗ может оказаться недостаточно, потому что это очень долгосрочная перспектива, когда Россия ощутит большие последствия. Для нас важны и удары по военным объектам, по аэродромам, как это было на авиабазе Энгельс-2. Да, там собирается стратегическая авиация, но сколько времени уже не было ударов как раз из-за того, что Силы обороны Украины провели крайне успешную атаку и уничтожили склады с ракетами.

Даже при условии, что США введут жесткие санкции против России путин будут тянуть с мирными переговорами и продолжать воевать, и даже при стремительном падении цен на нефть к концу 2025 года россия может протянуть. Дальше значительно сложнее и может наступить этап, когда проблемы и возможный коллапс российской экономики начнут преобладать одержимость российского диктатора войной против Украины.

Путин будет тянуть время, в надежде, что Президент США будет отвлекаться на вопросы Ирана, Гренландии, Тайваня. Однако, сегодняшние санкции против граждан России подозреваемых в финансировании терроризма и поддержку йеменских хуситов, по которым наносят удары США, явно свидетельствует о том, что Земля круглая и от американцев так просто не укроешься. Главное – политическая воля, а она похоже вызревает.

Наша задача выстоять! Дожать! Осталось не так долго!

Борьба продолжается!

Слава Украине!