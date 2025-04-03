В Украине создали центры поддержки для родственников военнопленных

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СБУ, МВД и Офис омбудсмена создали центры поддержки для родственников военнопленных в разных регионах Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Офис омбудсмена создали в разных регионах нашего государства центры поддержки для родственников военнопленных и лиц, пропавших без вести в результате российской вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

В этих учреждениях можно будет получить квалифицированную помощь и исчерпывающую информацию об алгоритме действий по возвращению из плена своих родных, а также рекомендации, как избежать мошеннических схем.

Первые центры заработают в:

м. Львов, ул. Стрыйская, 83, тел +380506948423, +380682362883;

м. Винница, ул. Театральная, 10, тел. +380966396255, +380961348565;

м. Николаев, по соображениям безопасности адреса не разглашаем, запись и детали по тел. +380668690554, +380668224702;

м. Харьков, по соображениям безопасности, адрес не разглашаем, запись и детали по тел. +380664280401, +380633113540, +380931681851.

Напомним, СБУ объявила о подозрении известному пропагандисту.