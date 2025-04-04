иллюстративное фото: ГСЧС

Под завалами многоэтажки в Харькове, куда оккупанты попали дроном поздно вечером 3 апреля, могут находиться люди

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Количество жертв в результате ночной атаки оккупантов постоянно растет. На эту минуту: два человека погибли, 32 – ранены", – говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что среди пострадавших – два ребенка.

Под завалами могут находиться три человека. Продолжается поисково-спасательная операция.

Также в результате вражеского удара загорелась крыша многоэтажки на площади 500 кв.м, возгорание семи автомобилей и двух квартир на общей площади 70 кв.м.

Напомним, 3 апреля, около 22:00 российские военные в очередной раз ударили беспилотниками по Харькову. В результате попадания дронов вспыхнули частный дом и жилая многоэтажка.