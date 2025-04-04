"Сапсан" бьет без промаха: на Донетчине россияне потеряли пехоту и технику
На Донецком направлении бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования "Сапсан" сожгли вражескую технику и ликвидировали пехотинцев
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Воины 25-го пограничного отряда устроили оккупантам непростой "квест" с роковым финалом.
"Как результат: уничтожена живая сила и техника противника", – говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Донецкой области бригада "Месть" уничтожила две российские БМП и танк.
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