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04 апреля 2025, 00:35

"Сапсан" бьет без промаха: на Донетчине россияне потеряли пехоту и технику

04 апреля 2025, 00:35
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фото: ГПСУ
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На Донецком направлении бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования "Сапсан" сожгли вражескую технику и ликвидировали пехотинцев

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Воины 25-го пограничного отряда устроили оккупантам непростой "квест" с роковым финалом.

"Как результат: уничтожена живая сила и техника противника", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Донецкой области бригада "Месть" уничтожила две российские БМП и танк.

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