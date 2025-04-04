Лежал на рельсах: во Львовской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
Происшестиве случилось 2 апреля около 23:00 на участке пути "Щирец-Николаев" недалеко от села Черкассы Львовского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Электровоз сообщением "Трускавец-Киев" наехал на 35-летнего жителя одного из сел района, лежавшего на железнодорожном пути. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 1 апреля в Закарпатье под колесами поезда погиб 14-летний юноша.
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