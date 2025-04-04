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В четверг, 3 апреля, около 22:00 российские военные в очередной раз атаковали беспилотниками Харьков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.

Рашисты ударили по Новобаварскому району города. В результате попадания вражеских БпЛА вспыхнули частный дом и жилая многоэтажка.

"Есть попадание по двухэтажному дому – на месте большой пожар… Есть попадание в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе", – сообщили чиновники.

Известно об одном погибшем человеке. Ранения разной степени тяжести получили 29 человек, среди них один ребенок.

Напомним, в ночь на 3 апреля российская армия атаковала Украину 39 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Силы ПВО сбили 28 дронов, еще 7 – локационно потеряны.