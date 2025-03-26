Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны

В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями имеет крайне низкую поддержку со стороны государства. Частично решить проблему могла бы помощь в трудоустройстве, однако многие работодатели неохотно берут людей с инклюзией. Подробнее о ситуации — в материале RegioNews

В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями имеет крайне низкую поддержку со стороны государства. Частично решить проблему могла бы помощь в трудоустройстве, однако многие работодатели неохотно берут людей с инклюзией. Подробнее о ситуации — в материале RegioNews

фото: из открытых источников

Выживают благодаря родным

Только за первые полтора года полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине увеличилось на 300 тыс. А за семь месяцев 2023 года количество граждан полностью либо частично утративших зрение выросло больше чем за весь 2022 год. Данная динамика свидетельствует о росте количеств людей нуждающихся в социальной поддержке. Понятно, что большие выплаты и льготы в нынешнем ситуации, в которой находится экономика Украина, вряд ли возможны. А потому остро стоит необходимость в создании условий развития государства, при которых бы политика и экономика строилась на всесторонней поддержке самых незащищенных. Ведь организация таких условий — показатель того, что государство заботится о будущем народа. В свою очередь такой подход создает мотивацию для граждан вкладываться в поддержку страны.

Какова же сегодняшняя реальность? В Украине человек с инвалидностью может рассчитывать на весьма скромную поддержку. Ежемесячная пенсия граждан с особыми потребностями составляет 2,7 – 4 тыс. грн в зависимости от группы (у ветеранов выплаты существенно выше). Также люди с инвалидностью имеют льготы на проезд, скидки на покупку лекарств при амбулаторном лечении, первоочередное и внеочередное улучшение жилищных условий.

Реальность, впрочем, вносит свои коррективы. Так, одинокая 73-летняя киевлянка Елена Скрипник с четвертой стадией рака, рассказала нашим журналистам, что хотя и имеет право на получение бесплатного обезболивающего, нередко вынуждена покупать его за свои деньги — 750 грн, так как бесплатные медикаменты не всегда есть в наличие. Жительница Харькова пенсионерка с первою группой инвалидностью Татьяна Коваль вместе с мужем получают на двоих пенсию в размере 5,2 тыс. грн в месяц. Если бы не помощь детей, пожилые люди не выжили бы. Директор благотворительного центра для детей и молодежи с особенными потребностями "Виноградарь" в Киеве Юлия Стогний указывает на крайне низкую государственную поддержку граждан с синдромом Дауна. Один из сыновей Юлии Стогний родился с такой болезнью, а потому нуждается в квалифицированном уходе. Но в столичном реабилитационном центре мест не хватает. Поэтому пожилая мать и старший 40-летний сын вынуждены постоянно оказывать помощь молодому человеку, при том что у женщины уже нет для этого сил и здоровья, а старший сын фактически положил свою жизнь на поддержку младшего брата.

Мечты о достойной работе

В итоге мы имеем ситуацию, когда помощь со стороны государства для людей с ограниченными физическими возможностями — крайне низкая. И одним из наиболее быстрых и действенных способов оказать таким людям лучшую поддержку при нынешний условиях, могла бы стать возможность зарабатывать. Среди людей с инклюзией есть множество граждан, которые имеют большую мотивацию работать, чтобы реализовать себя и заработать, чтобы не быть обузой для своих родных. В свою очередь активное приобщение таких граждан к трудовой деятельности положительно сказалось бы на экономике государства, поскольку в условиях предстоящего восстановления и демографических трудностей страна будет нуждаться в дополнительных работниках.

Один из героев Виктор Жгутов. Фото из личного архива

Как рассказал нашим журналистам житель города Кременец Тернопольской области Виктор Жгутов, он бы держался за любую работу, лишь бы ему стабильно платили и он мог бы рассчитывать на полный соцпакет.

"В этом случае мне была бы не нужны государственная пенсия. Я бы сам себя обеспечил. И такая позиция не у меня одного", — пояснил молодой человек. Однако Виктор, как и многие другие люди с инвалидностью постоянно сталкивается с трудностями трудоустройства. Работодатели по тем или иным предлогом отказывают парню в приеме на работу (называть причину отказа — инвалидность запрещает законодательство). Либо же условия работы молодому человеку не подходят из-за по физическим показателям.

Жительница города Ирпень Киевской области Виктория Лысенко так рассказывает о проблемах с трудоустройством людей с инвалидностью.

"Многие из моих знакомых, которые имеют инвалидность — это люди с высшим образованием. Если бы государство создало условия труда для таких людей, они бы с радостью откликнулись. Те же колл-центры или работа с документацией, логистика и др. — для многих людей с инвалидностью, которые имеют образование, это понятная работа и они с радостью смогут ее выполнять", — рассказала она RegioNews.

Отметим, что в отличие от обычных граждан, человеку с инвалидностью приходится тратить дополнительные силы для передвижения, решения бытовых проблем, и все это сказывается на работоспособности. В итоге, из-за отсутствия надлежащей государственной поддержки, многие люди с особыми потребностями вынуждены прилагать значительные усилия, чтобы заработать.

"Моя знакомая с высшим образованием, которая имеет инвалидность и является матерью двоих детей, вынуждена была круглосуточно сидеть в интернете и работать. В результате у нее появились пролежни что серьезно повлияло на ее здоровье. Сейчас женщина ищет работу", — подытожила Виктория Лысенко.

Руководитель Вышгородского городского отдельного подразделения ВОО "Ассоциация инвалидов-спинальников Украины" в Киевской области Сергей Губар имеет первую группу инвалидности подгруппы А. Размер ежемесячной пенсии у молодого человека составляет чуть более 4 тыс. грн. Этих денег, говорит Сергей, его семье более-менее хватает разве что хлеб и немного масла. О других расходах, в том числе об оплате коммунальных услуг, говорить не приходится. Поэтому молодой человек старается зарабатывать. Говорит, что в его населенном пункте с работой плохо и нужно ездить в Киев, так как там больше возможностей. Однако на общественном транспорте доехать до столицы крайне сложно. К тому же, говорит Сергей, инфраструктура в Украине плохо приспособлена для людей с инвалидностью. Даже в Вышгородской центральной больнице, куда молодой человек ездил на рентген, ему понадобилась помощь шестерых человек, чтобы добраться до нужного кабинета.

"Сейчас я работаю на себя, занимаюсь ремонтом обуви. С работой — сложно. Государство вроде как ввело обязательные квоты на трудоустройство людей с инвалидностью, при этом возможность добраться до работы никто не обеспечивает", — рассказал Сергей Губар RegioNews.

Степень участия государства

Нельзя сказать, что в Украине ничего не делается для помощи с трудоустройством людей с ограниченными физическими возможностями. Определенные механизмы давно наработаны. Вопрос в масштабах и степени эффективности.

В соответствии со статьей 19 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью", для работодателей, использующих наемный труд, установлен норматив (квоты) рабочих мест для лиц с инвалидностью — 4% среднесписочной численности штатных работников учетного состава за год. В случае, если численность штата составляет от 8 до 25 человек, — в количестве одного рабочего места.

Также работодателям государство выплачивает компенсации за обустройство инклюзивных рабочих мест для людей с I и II группой инвалидности в размере 15 и 10 минимальных зарплат соответственно. На сегодня это 120 и 80 тыс. грн. Также есть программы поддержки занятия бизнесом, когда граждане могут получить грант на занятие собственным делом.

Также с начала этого года в Украине был принят закон 5344-Д, который призван создать благоприятные условия для трудоустройства лиц с инвалидностью, в том числе создание стимулирующих механизмов для работодателей. Работодателям предлагается либо обустроить рабочее место лицам с инклюзией, либо оплатить целевой взнос. Денежные средства будут направлены правительством на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.

Впрочем, государственные инициативы имеют и объективную критику. Та же компенсация работодателям за создание рабочего места для лиц с I и II группой инвалидности. Для получения компенсации работодатель вначале должен потратить собственные денежные средства и только затем обратиться в Службу занятости за компенсацией. А учитывая трудности с наполнением госбюджета, существуют небезосновательные риски с возвратом денежных средств.

Тот же закон 5344-Д освобождает большое количество работодателей частного сектора от обязанности нанимать людей с ограниченными возможностями. Также закон отменяет финансовую поддержку и налоговые льготы для сотен действующих предприятий общественных объединений лиц с инвалидностью, которые сегодня обеспечивают работой тысячи людей с инвалидностью. Об этом говорится в открытом обращении "Всеукраинской организации инвалидов "Украинского общества слепых" (УОС). Также в организации уверены, что новое законодательство по поддержке лиц с инвалидностью по сути вводит новый налог, в том числе для предприятий, учреждений и организацию бюджетной сферы.

Зампредседателя центрального правления УОС Михаил Новосецкий отмечает, что их организация имеет 51 предприятие, где половина работников — это незрячие люди. При этом каждое предприятие оборудовано соответствующей инфраструктуру для незрячих. Михаил Новосецкий уверен, что государству было бы гораздо выгоднее не создавать предприятия для людей с инвалидностью с нуля, а поддержать уже существующие.

"В этом случае предприятия будут конкурентоспособными, что позволит людям с инвалидностью платить более высокие зарплаты и в конечном итоге обеспечить работой большее число граждан, которые своим трудом смогут помогать государству", — рассказал он журналистам нашего издания.

Необходимость системного подхода

Но, пожалуй, наиболее важный фактор поддержки лиц с инвалидностью является отсутствие системных изменений. Несмотря на заявление о борьбе с коррупцией и социальных приоритетах государства, в обществе существуют определенный фактор неравенства. Сергей Губар с огорчением указывает на очевидное различие поддержки лиц с инвалидностью и народных депутатов, которых он привел в качестве примера.

"Депутаты за государственные деньги могут ездить на своей машине, а люди с инвалидностью — нет. Про отдых в санатории, которые имеют депутаты я вообще молчу. Я считаю, что людей с инвалидностью, обычных граждан и депутатов нужно сделать равными в правах на льготы, обеспечение и уровне зарплат", — рассказал он.

В Законе "О статусе народного депутата Украины" указано, что за народным депутатом, срок полномочий которого истек, сохраняется бесплатное медицинское обслуживание в тех учреждениях здравоохранения, к которым он был прикреплен в период выполнения депутатских полномочий. Также народному депутату в течение всего срока выполнения депутатских полномочий ежемесячно выдаются средства для компенсации стоимости проезда, аренды жилья или найма гостиничного номера. А также возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной заработной платы народного депутата, не подлежащих налогообложению.

Есть, впрочем, и другие случаи различия в уровне обеспечения. Ранее RegioNews приводило пример с пенсиями которые получают судьи и наемные рабочие, причем размер пенсий может отличаться в сотню раз.

Отметим, что эти, и многие другие проявления разделения, все больше попадают в фокус внимания украинского общества. Особенно в условиях падения уровня жизни большей части населения. Такова ситуация является недопустимой, поскольку тормозит развитие государства. Построение экономики, которая бы могла удовлетворить потребности самых незащищенных слоев населения и в итоге привести к развитию государства, возможна при условии консолидации сил всего общества, как основного ресурса страны. Признаком движения в этом направлении стало бы проявление внимания государства к сложностям, с которыми сталкиваются самые незащищенные его граждане. Выстраивание реальной, а не декларативной социальной политики направленной на поддержку населения.