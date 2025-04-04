фото: последствия в Днепре / ОВА

В ночь на 3 апреля русские военные запустили по Украине беспилотники. В частности, под массированной атакой "Шахедов" оказалась Днепропетровщина

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Громко в Днепре и Каменском. В областном центре произошло возгорание. В одном из районов горит дом. Повреждены админздания", – говорится в сообщении.

В Днепре, предварительно, пострадали два человека. Медпомощь им оказали на месте, лечиться будут амбулаторно.

Напомним, 3 апреля, около 22:00 российские военные в очередной раз ударили беспилотниками по Харькову. Два человека погибли, 32 – ранены. Под завалами многоэтажки могут быть люди.

Также россияне запустили дроны по Запорожью и Запорожскому району. Повреждено складское помещение, произошло возгорание нежилого здания.