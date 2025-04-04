14:46  03 апреля
Взрыв в жилом районе Киева: что произошло
13:29  03 апреля
В Украине создали центры поддержки для родственников военнопленных
12:59  03 апреля
Депутата Винницкого облсовета будут судить за уклонение от военной службы
UA | RU
UA | RU
04 апреля 2025, 01:21

Днепр под атакой дронов: есть повреждения и пострадавшие

04 апреля 2025, 01:21
Читайте також українською мовою
фото: последствия в Днепре / ОВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 3 апреля русские военные запустили по Украине беспилотники. В частности, под массированной атакой "Шахедов" оказалась Днепропетровщина

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Громко в Днепре и Каменском. В областном центре произошло возгорание. В одном из районов горит дом. Повреждены админздания", – говорится в сообщении.

В Днепре, предварительно, пострадали два человека. Медпомощь им оказали на месте, лечиться будут амбулаторно.

Напомним, 3 апреля, около 22:00 российские военные в очередной раз ударили беспилотниками по Харькову. Два человека погибли, 32 – ранены. Под завалами многоэтажки могут быть люди.

Также россияне запустили дроны по Запорожью и Запорожскому району. Повреждено складское помещение, произошло возгорание нежилого здания.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Днепр Днепропетровская область дрон шахед
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
В результате российской атаки на Киевщине возникли пожары, есть пострадавший
04 апреля 2025, 02:13
Украли почти 10 млн грн со счетов клиентов: на Кировоградщине будут судить работников банка
04 апреля 2025, 01:58
Полиция ищет свидетелей: на Полтавщине отчим избил ребенка
04 апреля 2025, 01:39
На Буковине спасли днепрянина, который шесть дней бродил по горам, чтобы попасть в Румынию
04 апреля 2025, 01:10
Атака "Шахедов" на Харьков: под завалами многоэтажки могут быть люди
04 апреля 2025, 00:53
Лежал на рельсах: во Львовской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
04 апреля 2025, 00:49
"Сапсан" бьет без промаха: на Донетчине россияне потеряли пехоту и технику
04 апреля 2025, 00:35
Удар по Харькову: количество погибших возросло
04 апреля 2025, 00:27
На Львовщине легковушка сбила женщину с семилетней дочерью
04 апреля 2025, 00:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Все публикации »
Александр Мусиенко
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Все блоги »