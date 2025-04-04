Днепр под атакой дронов: есть повреждения и пострадавшие
В ночь на 3 апреля русские военные запустили по Украине беспилотники. В частности, под массированной атакой "Шахедов" оказалась Днепропетровщина
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Громко в Днепре и Каменском. В областном центре произошло возгорание. В одном из районов горит дом. Повреждены админздания", – говорится в сообщении.
В Днепре, предварительно, пострадали два человека. Медпомощь им оказали на месте, лечиться будут амбулаторно.
Напомним, 3 апреля, около 22:00 российские военные в очередной раз ударили беспилотниками по Харькову. Два человека погибли, 32 – ранены. Под завалами многоэтажки могут быть люди.
Также россияне запустили дроны по Запорожью и Запорожскому району. Повреждено складское помещение, произошло возгорание нежилого здания.