Депутата Винницкого облсовета будут судить за уклонение от военной службы
Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии СБУ сообщили уже второе подозрение действующему депутату Винницкого областного совета, который систематически уклонялся от военной службы в разных подразделениях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Установлено, что после начала полномасштабной войны депутат был мобилизован в Вооруженные Силы Украины. С июля по ноябрь 2022 он должен был проходить службу в Чернигове, однако фактически находился дома в городе Тульчин Винницкой области. В этот период он безосновательно получил военные выплаты на сумму 209 тысяч. гривен.
Впоследствии он официально перевелся в другую воинскую часть и в ноябре 2022 года занял должность стрелка в одном из батальонов территориальной обороны. Несмотря на это, он не состоял в подразделении, но регулярно получал денежное довольствие. С ноября 2022 года по май 2023 года ему было незаконно начислено почти 200 тыс. гривен.
В настоящее время депутату-ухилянту поставлено в известность о новом подозрении в уклонении от военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, а также мошенничество, совершенное при аналогичных обстоятельствах.
Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Винницкой области будут судить должностную должность ТЦК и ее сообщника, избивших военнообязанного.