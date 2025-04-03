Депутата Винницкого облсовета будут судить за уклонение от военной службы

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Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии СБУ сообщили уже второе подозрение действующему депутату Винницкого областного совета, который систематически уклонялся от военной службы в разных подразделениях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Установлено, что после начала полномасштабной войны депутат был мобилизован в Вооруженные Силы Украины. С июля по ноябрь 2022 он должен был проходить службу в Чернигове, однако фактически находился дома в городе Тульчин Винницкой области. В этот период он безосновательно получил военные выплаты на сумму 209 тысяч. гривен.

Впоследствии он официально перевелся в другую воинскую часть и в ноябре 2022 года занял должность стрелка в одном из батальонов территориальной обороны. Несмотря на это, он не состоял в подразделении, но регулярно получал денежное довольствие. С ноября 2022 года по май 2023 года ему было незаконно начислено почти 200 тыс. гривен.

В настоящее время депутату-ухилянту поставлено в известность о новом подозрении в уклонении от военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, а также мошенничество, совершенное при аналогичных обстоятельствах.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области будут судить должностную должность ТЦК и ее сообщника, избивших военнообязанного.