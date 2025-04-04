На Буковине спасли днепрянина, который шесть дней бродил по горам, чтобы попасть в Румынию

фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В четыре утра 1 апреля на телефонную "горячую линию" ГПСУ поступил звонок от отца 21-летнего жителя Днепропетровщины. Мужчина сообщил, что сын вместе с двумя неизвестными мужчинами 27 марта выехал из Ивано-Франковска в направлении села Татаров. Он сказал, что группа находится в горах на территории Верховинского района. По плану они должны были пешком преодолеть 60 километров через Черногорский хребет и незаконно пересечь границу с Румынией. Также он рассказал, что их путешествие уже длится шестые сутки, но из-за слабости сын больше не может передвигаться и просит оказать помощь.

Через 7 часов поиска обессиленного парня нашли пограничники благодаря следам на снегу, которые оставили нарушители. Юноша сообщил, что сообщники оставили его одного в горах ждать помощи, а сами дальше направились в направлении украинско-румынской границы. Пограничники доставили "незаконного путешественника" в подразделение, оказали медицинскую помощь и накормили.

Впоследствии были задержаны и двое сообщников – жители Николаевской и Кировоградской областей в возрасте 32 и 44 года. Сейчас жизни и здоровью "туристов" ничего не угрожает.

На нарушителей границы составили админматериалы по ст.204-1 КУоАП.

Напомним, в Одесской области будут судить правоохранителя, который за 6000 долларов помогал уклонистам пересечь границу под видом военных.