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В ООН считают, что развитие искусственного интеллекта повлияет на рынок труда по всему миру. В частности, некоторые профессии могут быть в опасности

Об этом говорится в отчете ООН о технологиях и инновациях 2025 года, передает RegioNews.

Агентство ООН по торговле и развитию подсчитало, что к 2033 году рыночная стоимость искусственного интеллекта достигнет 4,8 триллиона долларов. Это, к примеру, ВВП Германии.

Кроме того, доступ к инфраструктуре и экспертным знаниям в сфере ИИ остается сосредоточенным в нескольких странах. Около 100 компаний (обычно в США и Китае) обеспечивают 40 процентов мировых корпоративных затрат на научные и технологические разработки. По мнению специалистов, это доминирование может усугубить технологический разрыв между странами.

Эксперты ООН прогнозируют, что ИИ коснется 40% рабочих мест в этом мире. Это может привести к потере рабочих мест. Однако технологии могут также увеличить производительность труда.