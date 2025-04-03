День Трампа, или почему 2 апреля точно останется в мировой истории, по крайней мере, в экономической истории

Это день, когда величайшая экономика мира объявила торговую войну почти всем другим странам. Это, пожалуй, беспрецедентное событие

Это день, когда величайшая экономика мира объявила торговую войну почти всем другим странам. Это, пожалуй, беспрецедентное событие

фото: иллюстративное

Хотя на самом деле в истории США уже было нечто подобное. Просто масштабы были другими, и роль США в мировой торговле еще не была столь определяющей. В 1930 году в разгаре Великой рецессии в США был принят закон Смут-Хоули, согласно которому вводились пошлины на более 20 тысяч наименований импортных товаров. Таможенные пошли тогда увеличились существенно – в среднем на 40-50%. Цель была схожа с тем, что сейчас провозглашает Трамп, - защитить американских фермеров и американскую промышленность от иностранных конкурентов, поставляющих в США дешевые товары. Но каковы были последствия? Закон Смут-Хоули разрушительно повлиял на мировую экономику. После его принятия многие страны ответили на введение собственных тарифов на американские товары, что привело к резкому сокращению международной торговли. Импорт в США упал на 66%, а экспорт сократился на 61%, что крайне отрицательно отразилось на ВВП Соединенных Штатов. В конце концов, Большая рецессия только усилилась и в США и в тех странах, которые были связаны с США экономически.

Что будет сейчас? Увидим ближайшие недели и месяцы. Но с высокой вероятностью можно ожидать, что тарифный "трампо-трус" спровоцирует глобальное экономическое цунами, разрушительная волна которого неизбежно вернется и в США.

Когда-то был термин "рейганомика", характеризовавший экономическую политику США времен президентства Рональда Рейгана в 1980-е годы. Эта политика базировалась на понижении налогов и уменьшении роли страны в экономической политике.

Сейчас, видимо, пришло время "Трампономики" - экономической модели Трампа, которая строится на высоких торговых тарифах. Первые проявления Трамп-политики мы уже увидели. Это скорее разрушение того, что было (и во внешней и во внутренней политике США), чем создание чего-то нового. Некоторые даже называют Трампа генератором глобального хаоса. Что-то похожее сейчас может быть и в мировой экономике. Трамп мощно приобщился к разрушению мирового порядка в международных отношениях, сейчас очередь пришла к разрушению системы международной торговли.

Многие ждали 20 апреля, Пасхи, как дать прекращение русско-украинской войны. Вместо этого дождались 2 апреля и начала глобальной торговой войны. Вместо Трампа-миротворца уже видят всадника экономического апокалипсиса.

Шоу Трампа продолжается, более того, оно приобретает вселенские масштабы. Может, Трамп с датой немного ошибся, и лучше было бы ему свои инициативы объявить 1 апреля? Начать весь этот глобальный бедлам в "День дурака" было бы очень органично.