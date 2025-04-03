05:45  03 апреля
Херсон живет: в марте в городе родились 14 младенцев
05:05  03 апреля
Во Львове судили бабушку из-за того, что ее малолетняя внучка сняла секс-видео с парнем
07:35  03 апреля
Потери РФ в войне выросли: за минувшие сутки ВСУ обезвредили еще 1390 окупантов
UA | RU
UA | RU
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
03 апреля 2025, 12:12

День Трампа, или почему 2 апреля точно останется в мировой истории, по крайней мере, в экономической истории

03 апреля 2025, 12:12
Читайте також українською мовою
Это день, когда величайшая экономика мира объявила торговую войну почти всем другим странам. Это, пожалуй, беспрецедентное событие
Это день, когда величайшая экономика мира объявила торговую войну почти всем другим странам. Это, пожалуй, беспрецедентное событие
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Хотя на самом деле в истории США уже было нечто подобное. Просто масштабы были другими, и роль США в мировой торговле еще не была столь определяющей. В 1930 году в разгаре Великой рецессии в США был принят закон Смут-Хоули, согласно которому вводились пошлины на более 20 тысяч наименований импортных товаров. Таможенные пошли тогда увеличились существенно – в среднем на 40-50%. Цель была схожа с тем, что сейчас провозглашает Трамп, - защитить американских фермеров и американскую промышленность от иностранных конкурентов, поставляющих в США дешевые товары. Но каковы были последствия? Закон Смут-Хоули разрушительно повлиял на мировую экономику. После его принятия многие страны ответили на введение собственных тарифов на американские товары, что привело к резкому сокращению международной торговли. Импорт в США упал на 66%, а экспорт сократился на 61%, что крайне отрицательно отразилось на ВВП Соединенных Штатов. В конце концов, Большая рецессия только усилилась и в США и в тех странах, которые были связаны с США экономически.

Что будет сейчас? Увидим ближайшие недели и месяцы. Но с высокой вероятностью можно ожидать, что тарифный "трампо-трус" спровоцирует глобальное экономическое цунами, разрушительная волна которого неизбежно вернется и в США.

Когда-то был термин "рейганомика", характеризовавший экономическую политику США времен президентства Рональда Рейгана в 1980-е годы. Эта политика базировалась на понижении налогов и уменьшении роли страны в экономической политике.

Сейчас, видимо, пришло время "Трампономики" - экономической модели Трампа, которая строится на высоких торговых тарифах. Первые проявления Трамп-политики мы уже увидели. Это скорее разрушение того, что было (и во внешней и во внутренней политике США), чем создание чего-то нового. Некоторые даже называют Трампа генератором глобального хаоса. Что-то похожее сейчас может быть и в мировой экономике. Трамп мощно приобщился к разрушению мирового порядка в международных отношениях, сейчас очередь пришла к разрушению системы международной торговли.

Многие ждали 20 апреля, Пасхи, как дать прекращение русско-украинской войны. Вместо этого дождались 2 апреля и начала глобальной торговой войны. Вместо Трампа-миротворца уже видят всадника экономического апокалипсиса.

Шоу Трампа продолжается, более того, оно приобретает вселенские масштабы. Может, Трамп с датой немного ошибся, и лучше было бы ему свои инициативы объявить 1 апреля? Начать весь этот глобальный бедлам в "День дурака" было бы очень органично.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США Дональд Трамп экономика пошлина
Украина и пошлины США: кто пострадает больше всего
03 апреля 2025, 11:18
Большинство украинцев считают, что США устали от Украины
01 апреля 2025, 11:42
Трамп недоволен Зеленским и Путиным - Белый Дом
01 апреля 2025, 04:55
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
В столице на Теремках отключили горячую воду: в чем причина
03 апреля 2025, 12:22
Пытки подростка в Киевской области: полиция возбудила уголовное дело
03 апреля 2025, 12:19
ДТП в Одессе: легковушка врезалась в маршрутку, пятеро пострадавших
03 апреля 2025, 11:50
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
03 апреля 2025, 11:40
На Киевщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево: погибшую вытаскивали спасатели
03 апреля 2025, 11:30
Украина и пошлины США: кто пострадает больше всего
03 апреля 2025, 11:18
В Кривом Роге сгорел деревянный хлев: погибли почти 60 свиней
03 апреля 2025, 11:08
В Тернопольской области начнется эксгумация жертв Волынской трагедии
03 апреля 2025, 10:59
На Киевщине в результате пожара погибли супруги
03 апреля 2025, 10:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Все публикации »
Александр Мусиенко
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Все блоги »