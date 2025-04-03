День Трампа, или почему 2 апреля точно останется в мировой истории, по крайней мере, в экономической истории
Хотя на самом деле в истории США уже было нечто подобное. Просто масштабы были другими, и роль США в мировой торговле еще не была столь определяющей. В 1930 году в разгаре Великой рецессии в США был принят закон Смут-Хоули, согласно которому вводились пошлины на более 20 тысяч наименований импортных товаров. Таможенные пошли тогда увеличились существенно – в среднем на 40-50%. Цель была схожа с тем, что сейчас провозглашает Трамп, - защитить американских фермеров и американскую промышленность от иностранных конкурентов, поставляющих в США дешевые товары. Но каковы были последствия? Закон Смут-Хоули разрушительно повлиял на мировую экономику. После его принятия многие страны ответили на введение собственных тарифов на американские товары, что привело к резкому сокращению международной торговли. Импорт в США упал на 66%, а экспорт сократился на 61%, что крайне отрицательно отразилось на ВВП Соединенных Штатов. В конце концов, Большая рецессия только усилилась и в США и в тех странах, которые были связаны с США экономически.
Что будет сейчас? Увидим ближайшие недели и месяцы. Но с высокой вероятностью можно ожидать, что тарифный "трампо-трус" спровоцирует глобальное экономическое цунами, разрушительная волна которого неизбежно вернется и в США.
Когда-то был термин "рейганомика", характеризовавший экономическую политику США времен президентства Рональда Рейгана в 1980-е годы. Эта политика базировалась на понижении налогов и уменьшении роли страны в экономической политике.
Сейчас, видимо, пришло время "Трампономики" - экономической модели Трампа, которая строится на высоких торговых тарифах. Первые проявления Трамп-политики мы уже увидели. Это скорее разрушение того, что было (и во внешней и во внутренней политике США), чем создание чего-то нового. Некоторые даже называют Трампа генератором глобального хаоса. Что-то похожее сейчас может быть и в мировой экономике. Трамп мощно приобщился к разрушению мирового порядка в международных отношениях, сейчас очередь пришла к разрушению системы международной торговли.
Многие ждали 20 апреля, Пасхи, как дать прекращение русско-украинской войны. Вместо этого дождались 2 апреля и начала глобальной торговой войны. Вместо Трампа-миротворца уже видят всадника экономического апокалипсиса.
Шоу Трампа продолжается, более того, оно приобретает вселенские масштабы. Может, Трамп с датой немного ошибся, и лучше было бы ему свои инициативы объявить 1 апреля? Начать весь этот глобальный бедлам в "День дурака" было бы очень органично.