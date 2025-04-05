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05 апреля 2025, 03:20

Ведущая Маша Ефросинина отреагировала на слухи об изменах ее мужа

05 апреля 2025, 03:20
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Фото: YouTube
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Ведущая Маша Ефросинина рассказала, как ее муж Тимур реагирует, видя слухи об их разводе. По словам журналистки, они с мужем прошли за более чем 20 лет брака.

Об этом она рассказала в программе "Терапия красотой", передает RegioNews.

В интервью ведущая рассказала, что когда встретилась со своим мужем, она выглядела совсем иначе. Вместе они прошли долгий путь, и он любил ее разной. По словам Маши Ефросининой, мужчина никогда не давал ей сомнений, а слухи о его романах "на стороне" - бред.

"Сейчас мы слышим очередные сплетни о нашем разводе и том, что я заскочила его с любовницей. А он мне говорит: "Она же мне не нужна, у меня постоянно разные женщины". И это наша шутка. Я настолько за эти 22 года кучу раз изменилась и внешне, внутренне выстраивала свое тело, занималась здоровьем... И он не успевает привыкать ко мне новой. Но мужчина не должен быть точкой опоры, которой женщина формулирует для себя ценность ухода за собой", - убеждена ведущая.

Справка . Маша Ефросинина более 20 лет в браке с бизнесменом и военным Тимуром Хромаевым. У них двое детей: дочь Нанна (2004) и сын Александр (2014).

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