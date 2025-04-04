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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Суд отправил за решетку мужчину, избившего отца военного. Конфликт произошел из-за замечаний по поводу русской музыки. Нападавшего приговорили к 2 годам лишения свободы за хулиганство и причинение телесных повреждений.

Инцидент произошел осенью 2023 года в городе Дунаевке. У входа в магазин стоял мужчина, сын которого военный. Он услышал, как с припаркованного рядом авто играет российская музыка. Мужчина сделал замечание нетрезвому 26-летнему водителю. В ответ тот набросился на 64-летнего мужчину с кулаками. В результате нападения пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей лица и руки, множественные гематомы и раны.

Напомним, ранее в Днепре жестоко избили человека. Между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Конфликт завершился избиением потерпевшего и задержанием 49-летнего нападающего. Пострадавший был госпитализирован.